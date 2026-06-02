ekonomski analitičar
Vedriš: Da je inflacija porasla, vjerojatno bi bilo više dinamike i dramatičnosti
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Mladen Vedriš, profesor na Veleučilištu Effectus i ekonomski analitičar. Razgovarali su o rastu cijena i predloženim vladinim antiinflacijskim mjerama.
Vi ste u medijima i obično znate da se kaže: "Good news is no news". Da je inflacija porasla, vjerojatno bi bilo više dinamike i dramatičnosti, ali je trend bitan. Dobro je da je počela padati inflacija, ja se nadam da će možda već idući mjesec i pasti ispod pet posto", kaže Mladen Vedriš, komentirajući današnji podatak o razini inflacije od 5,2 posto.
"Ohrabrujuće..."
"Ohrabrujuće je da je trend porasta cijene hrane relativno zaustavljen, jer ipak su u našim budžetima hrana, piće, režije, energija dominantni, pogotovo na razini osobnih dohodaka", dodaje.
"Ono što je ostalo visoko relativno, to je energija. Kako god da se sad cijene goriva na crpkama snižavaju, još uvijek je to iznad rast od 10 posto u odnosu na ono što je bilo prije krize. Daljnje sniženje će biti uvjetovano padom daljnjih cijena, pogotovo ako kriza u Hormuškom tjesnacu stane. To je vrlo važno jer nije riječ samo o direktnoj cijeni, nego se ona ugrađuje u sve ostalo", kaže Vedriš.
"S druge strane, tu je pad inflacijskih očekivanja. Dakle, kad inflacija raste, svatko misli da ne zakasni pa da poveća cijenu danas, da sutra ne bi bio na gubitku. Ako se uspiju presjeći ta očekivanja, ako padne cijena energije, a ne mislim da će turistička sezona drastično dignuti cijene hrane, nema potrebe."
"To su lanci koji imaju, ja bih rekao, uhodanu logistiku. S treće strane, turisti neće plaćati veće cijene ako onaj tko dođe s autom može kod kuće napuniti gepek.
Kod nas turisti ne ostaju dugo, za 5-6 dana gotovo sve može osim voća i vode dovesti sa sobom. Mislim da, ako neće biti nekih novih iznenađenja, a to je eskalacija sukoba, moglo bi se očekivati da ide inflacija dalje prema dolje, što je naravno još uvijek vrlo visoko ako gledamo u odnosu na europski prosjek. I dalje su svega tri ili četiri zemlje po razini inflacije iznad nas, ima tu još puno posla", dodao je.
Zašto je inflacija usporila?
Vedriš je ukratko pojasnio i glavne razloge pada inflacije.
"Zbog toga jer su neki parametri o kojima smo govorili, pogotovo hrana, piće itd., u našem budžetu vrlo visoko zastupljeni; vi imate 800 i nekoliko artikala na kojima se mjeri inflacija, ali svaki taj artikl je ponderiran. Jedanput ćete kupiti ormar, jedanput frižider, i ako je njegova cijena je stabilna pada, neće se osjetiti puno na inflaciji."
"Ali sve ono što stavimo u košaricu, ako raste ili pada sa svojim udjelom u našem budžetu, poput goriva, snažno utječe. Za realističniju sliku inflacije, puno bolje je gledati ove pojedine grupe proizvoda."
Objasnio je i razliku između bazične inflacije i inflacije vezane uz hranu i energiju.
"Ako kažemo da je prehrana porasla svega za tri posto, to je dobar znak jer nam puno budžeta odlazi. Ako kažemo da je energetika negdje relativno visoko još uvijek, to znači da će ukupna stopa inflacije biti i viša."
"Kod inflacije imate 'core' inflaciju, to je ona bazična inflacija, a onda na to dodajete hranu i energiju i onda dobivate ovu ukupnu. Obično su hrana i energija u normalnim vremenima isto stabilni, a u ovim vremenima poput današnjih utječu na inflaciju u ukupnosti", kaže.
Dvije bitne činjenice
"Mislim da ne. Mislim da je to možda jedan dio spektra inflacije zahvaćen tim mjerama, ali dvije bitne činjenice", odgovorio je Vedriš na pitanje jesu li vladine mjere dovoljan odgovor za inflaciju.
Prvo, one trebaju stupiti na snagu kroz pola godine, negdje od Nove godine, a drugo, po meni, sve te rasprave su dobrodošle oko svake mjere i Vlada bi morala ostvariti dijalog sa svim tim interesnim skupinama. Vidjeti što se do donošenja u Saboru može promijeniti na bolje, što se može uskladiti."
"Ja bih rekao da je to dijalog o javnim politikama. I taj dijalog bi morao biti, naravno, prihvaćen. S jedne strane, oni koji su pogođeni daju svoje argumente, oni koji su to predložili od strane Vlade imaju svoje argumente. I sigurno potrošiti mjesec dana na rasprave, pronaći optimalni oblik tih mjera je dobrodošlo. Ali, da ćemo inflaciju samo pogasiti tim paketom, to sigurno nije realno za očekivati."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare