Ima li prostora za rast plaća? Ekonomski analitičar: To je utrka u kojoj uvijek pobjeđuje inflacija
Ruski vlasnici pristali su prodati udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji iznosi 56,15 posto, što bi trebalo pomoći kod ukidanja sankcija koje je postavila američka vlada.
Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović navela je da su iz NIS-a, preko odvjetnika u SAD-u, podnijeli zahtjev američkoj vladi za produljenje licence za rad kako bi mogli nastaviti dopremati sirovu naftu i osigurati nastavak rada rafinerije u Pančevu.
O tome je, prije osvrta na inflaciju u Hrvatskoj, u N1 Studiju uživo s Natašom Božić detaljnije govorio ekonomski analitičar Damir Novotny.
"Cijela situacija ima političku i ekonomsko-poslovnu dimenziju. Iz poslovne se strane to moglo odmah riješiti, ali politička traži nemoguća rješenja pa tu optužuje i Hrvatsku, što nije korektno. Ono što je sigurno, Srbija plaća svojevrsni račun pokušaja sjedenja na dvije stolice, da uživa u relativno jeftinoj ruskoj nafti, i zbog toga će se morati opredijeliti za razdvajanje distributivnog od rafinerijskog biznisa. Nije nemoguća situacija da se to odvoji", navodi Novotny.
"Sve ovisi o Amerikancima"
Ali, kaže i da to nije namjera.
"Zato ovdje vidim prevagu političkih aspekata situacije, zbog čega se čekalo do posljednjeg trenutka. Ideja da se u 15 dana sve proda nije realno. Dakle, politički utjecaj je presudan jer sva druga rješenja su moguća. Postoje kapaciteti u Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj..."
U Srbiji se sad nadaju da će Amerikanci popustiti.
"Moguće je, ali sve ovisi o volji američke administracije i njihovom političkom aspektu. Posebno prema Vladimiru Putinu, koji se može promijeniti već sutra. Treba imati na umu da Donald Trump kao jedini cilj ima zaustaviti rat i dobiti Nobela za mir, ako je to uopće moguće."
Nagađa se da bi ruski udio u NIS-u mogli kupiti njihovi partneri, kao oni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
"I to je moguće jer smo već vidjeli. Imaju novca, to je nedvojbeno, pitanje je tko ima utjecaj na te kapitalne tokove. Malo je vjerojatno da bi se veliki igrači okrenuli Rusi i vjerojatnije je da će presuditi američki utjecaj."
Što čeka JANAF?
"Dedramatizirao bih situaciju. Naravno da je JANAF osmišljen u vrijeme Jugoslavije kako bi opskrbljivao dvije rafinerije koje nemaju pristup moru - Pančevo i Bosanski Brod. Ostalo je samo Pančevo, koji je morao tražiti alternativne opskrbne modele nakon raspada Jugoslavije. Dakle, to je sve normalno. U ovom trenutku, JANAF nije u financijski nepovoljnom položaju, mogu preživjeti godinu do dvije bez NIS-a."
Dok Srbi nisu u milosti Amerikanaca, Mađari jesu, bez obzira što kupuju rusku naftu. Ali, Novotny je uvjeren da to neće trajati još dugo.
"MOL se igra na jako tankom ledu i mislim da neće biti jednostavno pregovarati s Amerikancima oko produljenja tih ograničenja."
Europu i Hrvatsku ne muče samo energetska pitanja, glavni je problem inflacija. A Hrvatska je na samom europskom vrhu kad pričamo o njoj, u negativnom smislu. Novotny objašnjava da je tako zbog prevelike ovisnosti o uvozu, posebno kad se radi o hrani.
"Nemamo proizvodnju hrane. Hrvatska i Crna Gora su jedine mediteranske zemlje koje nemaju dovoljno svoje hrane za domaće potrebe i potrebe turizma. Smatram da u tome ne pomažu subvencije koje se dijele, vidim ih kao štetne", objasnio je Novotny.
"Potrošači su dobili novac, ali..."
Ističe da Hrvatska ima jednaku poljoprivrednu površinu kao Irska, ali oko pet puta više OPG-ova, što potvrđuje izostanak produktivnosti.
"Potrebno nam je okrupljavanje, a ne socijalni način pristupa poljoprivredi."
Naravno, Vlada ima velikog utjecaja na inflaciju kroz kreiranje proračuna.
"Sve su vlade bile zaljubljenici manjkova u proračunu. To je jedna posebna tema, zašto su vladini ekonomisti savjetovali političare da idu u manjak, to je izvan svakog zdravog razuma. Jer, time se stvorila neravnoteža koju danas vidimo. Potrošači su dobili novac, ali zauzvrat imaju visoke cijene. U utrci stopa rasta plaće i inflacije uvijek i svugdje pobjeđuje inflacija", rekao je Novotny pa zaključio s temom rasta plaća:
"Najbolje rješenje je ići preko tržišta. Vladin sektor je ogroman i to se održava trenutno novcem iz Europske unije, ali to će stati. Jasno mi je da sindikati žele više, ali to će u jednom trenutku stati i to moraju shvatiti, iako u ovom trenutku ne žele."
