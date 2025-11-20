Ima li prostora za rast plaća? Ekonomski analitičar: To je utrka u kojoj uvijek pobjeđuje inflacija

"Cijela situacija ima političku i ekonomsko-poslovnu dimenziju. Iz poslovne se strane to moglo odmah riješiti, ali politička traži nemoguća rješenja pa tu optužuje i Hrvatsku, što nije korektno. Ono što je sigurno, Srbija plaća svojevrsni račun pokušaja sjedenja na dvije stolice, da uživa u relativno jeftinoj ruskoj nafti, i zbog toga će se morati opredijeliti za razdvajanje distributivnog od rafinerijskog biznisa. Nije nemoguća situacija da se to odvoji", navodi Novotny.