Kako Hrvatska može obuzdati inflaciju: "Postoje tri lijeka"

"Jedan od razloga zašto je hrana u Hrvatskoj toliko skupa je zato što između samih supermarketa unutar Hrvatske, s obzirom na to da smo i malo tržište, postoji nedovoljna konkurencija. I onda je to bio jedan primjer jedne politike kako se može boriti protiv te strukturne inflacije. I HNB, već sam spomenula, je prije nekog vremena ograničio koliko posto mogu rasti krediti. Dakle, instrumenti definitivno postoje, ali naravno, u konačnici jedini pravi instrument je taj da ekonomiju učinite rezistentnijim na energetske šokove. A to jedino možete dobiti dekarbonizacijom, odnosno učiniti ekonomiju manje ovisnom o fosilnim gorivima. Što je Hrvatska također krenula vrlo snažno u tom smjeru. S jedne strane kroz zelenu energiju, a s druge strane kroz nuklearnu energiju i činjenicu da danas ozbiljno razmatramo gradnju reaktora. Što je jedan od načina kako je, primjerice, Francuska u 1980-ima učinila svoju ekonomiju rezistentnijim na energetske šokove, pa onda posljedično i manje osjetljivom na uvoznu inflaciju gdje je Hrvatska zapravo zbog uvoza energije i uvoza hrane bila velika žrtva", zaključuje prof. Pribičević.