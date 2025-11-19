Rusi pristali prodati svoj udio vlasništva u NIS-u

"Od javnosti se ništa ne skriva. Kao što ste vidjeli, do sada smo vrlo transparentno komunicirali o svemu. Naš je zahtjev jasan – rafinerija mora nastaviti s radom i što prije se mora osigurati novi dotok sirove nafte. Podsjećam da iz JANAF-a već 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju. Građani to nisu osjetili upravo zato što smo intenzivno radili da budemo spremni za sve scenarije, ako i kada dođe do izazova s Naftnom industrijom Srbije", rekla je ministrica.