Rusi pristali prodati svoj udio vlasništva u NIS-u

Ruski vlasnici pristali su prodati svoj vlasnički udio u Naftnoj industriji Srbije, koji iznosi 56,15 posto, izjavila je srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, javlja N1 Srbija.
Istaknula je da se ime treće strane ne objavljuje jer je riječ o poslovnim pregovorima ozbiljnih kompanija te, kako je rekla, dok se oni ne završe ili barem najvažniji detalji ne budu definirani, nije ozbiljno o tome govoriti.
"Od javnosti se ništa ne skriva. Kao što ste vidjeli, do sada smo vrlo transparentno komunicirali o svemu. Naš je zahtjev jasan – rafinerija mora nastaviti s radom i što prije se mora osigurati novi dotok sirove nafte. Podsjećam da iz JANAF-a već 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju. Građani to nisu osjetili upravo zato što smo intenzivno radili da budemo spremni za sve scenarije, ako i kada dođe do izazova s Naftnom industrijom Srbije", rekla je ministrica.
Dodala je i da je NIS putem svojih odvjetnika u SAD-u podnio zahtjev američkoj vladi za produljenje dozvole za rad, kako bi mogao nastaviti dopremati sirovu naftu i kako bi rafinerija mogla nastaviti s radom.
"Trenutno čekamo odluku američke vlade – da kaže je li ono što su oni predložili, a u što smo naravno i mi uključeni, u redu", objasnila je Đedović Handanović.
