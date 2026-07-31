eurostat
Inflacija u eurozoni blago ubrzala u srpnju
Inflacija u eurozoni blago je ubrzala u srpnju, uz osjetno snažnije poskupljenje energije i blaži rast cijena svježe hrane, pokazali su u petak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda.
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Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u srpnju 2,9 posto, izračunali su statističari.
U lipnju bila je iznosila 2,8 posto i bila je osjetno slabija nego na kraju proljeća kada je bila poskočila na 3,2 posto, najvišu razinu od rujna 2023. godine.
Rast cijena tako je ponovo blago ubrzao sredinom ljeta, nakon predaha koji je u lipnju bilo donijelo primirje na Bliskom istoku, ublaživši poskupljenje energenata.
Daleko je najsnažnije i u srpnju poskupjela energija, za 10,0 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, izračunali su statističari. Skok cijena vratio se tako u dvoznamenkasto područje, nakon što je u lipnju bio usporio na 8,5 posto, prema revidiranom podatku. U svibnju i u travnju bila je poskupjela za 10,8 posto, najsnažnije od veljače 2023. godine.
Usluge su u srpnju poskupjele za 3,3 posto, neznatno snažnije nego u prethodnom mjesecu.
Rast cijena svježe hrane zamjetno je pak posustao sredinom ljeta, na 2,5 posto. Još u lipnju bila je za 3,1 posto skuplja nego lani, prema revidiranom podatku.
Kad se isključe energija i svježa hrana, inflacija je u srpnju iznosila 2,2 posto, izračunali su statističari. U lipnju je temeljna inflacija, prema revidiranom podatku, iznosila 2,1 posto.
Mjesečna usporedba pokazuje također blagi rast cijena u srpnju, za 0,2 posto. U lipnju bilježile su na mjesečnoj razini pale prvi puta od početka godine, za blagih 0,1 posto.
Daleko najsnažnije poskočile su u srpnju i na mjesečnoj razini cijene energije, za 2,4 posto, promijenivši smjer nakon 1,7-postotnog pada u lipnju i 1,1-postotnog u svibnju. Još u travnju bile su na mjesečnoj razini poskočile za 3,0 posto.
Osjetno su u srpnju na mjesečnoj razini poskupjele i usluge, za 1,1 posto. U lipnju cijene su im bile više za 0,4 posto nego u prethodnom mjesecu.
Hrana je pak ponovno zamjetno pojeftinila, za 0,7 posto, no nešto slabije nego u lipnju, kad su joj cijene bile pale za 0,9 posto u odnosu na svibanj, pokazuju izračuni statističara.
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