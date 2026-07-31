Inflacija u eurozoni blago ubrzala u srpnju

Daleko je najsnažnije i u srpnju poskupjela energija, za 10,0 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, izračunali su statističari. Skok cijena vratio se tako u dvoznamenkasto područje, nakon što je u lipnju bio usporio na 8,5 posto, prema revidiranom podatku. U svibnju i u travnju bila je poskupjela za 10,8 posto, najsnažnije od veljače 2023. godine.