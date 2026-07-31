Ćorić o inflaciji: "Nećemo biti zadovoljni sve dok je ne spustimo na razinu u eurozoni"

Pozitivni trend je zadovoljavajući i ohrabrujući, ali nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo stopu inflacije na razine u eurozoni. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije u RH dodatno konvergirati i da ćemo o inflaciji koja nije na razini euroozone pričati kao o prošloj pojavi", rekao je ministar.