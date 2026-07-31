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KOMENTAR MINISTRA

Ćorić o inflaciji: "Nećemo biti zadovoljni sve dok je ne spustimo na razinu u eurozoni"

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N1info
|
31. srp. 2026. 11:58
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ćorić
N1 Hrvatska

Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu inflacije za srpanj koja se usporila, a na tu temu će na konferenciji za medije govori financija Tomislav Ćorić.

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Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju 2026. bile su 3,9 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, dok su u odnosu na lipanj niže za 0,2 posto.

Najviše su na godišnjoj razini porasle cijene energije, za 12,2 posto, dok su usluge poskupjele 8,5 posto. Cijene hrane, pića i duhana više su 0,5 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili 1,1 posto.

Podaci o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za europodručje dostupni su na stranicama Eurostata.

Konačni podaci o indeksu potrošačkih cijena za srpanj 2026. bit će objavljeni 14. kolovoza.

"Želimo naglasiti da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana te u industrijskim neprehrambenim proizvodima bilježimo znatan pad već dulje vrijeme.

Pozitivni trend je zadovoljavajući i ohrabrujući, ali nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo stopu inflacije na razine u eurozoni. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije u RH dodatno konvergirati i da ćemo o inflaciji koja nije na razini euroozone pričati kao o prošloj pojavi", rekao je ministar.

Teme
inflacija tomislav ćorić

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