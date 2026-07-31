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Željka Keruma pustili na slobodu
Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima.
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Ročište o zahtjevu Uskoka za određivanjem istražnog zatvora Sapunaru, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, na splitskom Županijskom sudu trebalo bi početi u 14 sati.
Za Keruma i Polića Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora navodeći da za to nije bilo osnove.
Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.
Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Šatfiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.
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