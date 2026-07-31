Stanje u pravosuđu
Habijan za N1: Ljudi koji rade u EPPO-u su isti oni koji su radili u USKOK-u, nisu to stranci
N1 Hrvatska
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31. srp. 2026. 11:26
| Novi dan
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Ministar pravosuđa Damir Habijan bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o stanju u pravosuđu.
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