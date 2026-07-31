Godinama varali s otpadnom ambalažom: Izvukli milijun eura!

Za krivotvorenje poslovnih isprava terete se žena rođena 1975. i muškarac rođen 1970. i to da su u isprave unosili neistinite podatke, ovjeravali ih potpisom i koristili kao vjerodostojne. Prvooptuženika se za krivotvorenje tereti zasebno, uz još jednu točku računalnog krivotvorenja jer je, tvrdi odvjetništvo, u sustav unosio neistinite podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose.