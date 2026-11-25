Ultimatum iz Pariza
Macron prijeti izlaskom Francuske iz pregovora o proračunu Europske unije
Ultimatum francuskog predsjednika pojačava pritisak na pregovarače uoči sastanka Europskog vijeća posvećenog proračunu.
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron prijeti povlačenjem iz pregovora o višegodišnjem proračunu Europske unije ako države članice ne postignu dogovor do kraja godine, piše POLITICO.
„Predsjedniku je jasno da nije moguće nastaviti ove pregovore nakon prosinca” ako čelnici ne postignu dogovor na sastanku Europskog vijeća 17. i 18. prosinca, rekao je u srijedu novinarima dužnosnik Macronova ureda.
Upozorenje pojačava pritisak na predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu, koji predsjeda pregovorima, kao i na ostale države članice EU-a uoči izvanrednog sastanka na vrhu u Bruxellesu u četvrtak i petak.
Macron napušta dužnost na proljeće sljedeće godine jer mu ustav ne dopušta kandidaturu za treći uzastopni mandat. Već je poručio ostalim europskim čelnicima da u novoj godini neće biti u mogućnosti nastaviti pregovore o proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
Marine Le Pen, kandidatkinja krajnje desnice koja prema anketama vodi uoči predsjedničkih izbora 2027. godine, više je puta optužila institucije EU-a i francuskog predsjednika da namjerno ubrzavaju pregovore o proračunu kako bi je isključili iz tog procesa.
Obećala je da će, bude li izabrana, drastično smanjiti francuski doprinos proračunu EU-a i pretvoriti Europsku komisiju u „tajništvo” država članica.
Macronov ured otvoreno je kritizirao Costin prijedlog da se planirani sedmogodišnji proračun EU-a dodatno smanji za 44 milijarde eura, iako su od rezova zaštićene neke proračunske stavke kojima Francuska pridaje posebnu važnost, poput subvencija poljoprivrednicima. Macron je u utorak ručao s Costom u Parizu.
U srijedu poslijepodne Macron je u Elizejskoj palači primio predstavnike vodećih francuskih poljoprivrednih organizacija. Obećao im je da će „Zajednička poljoprivredna politika biti tema broj jedan i cilj broj jedan za Francusku” na ovotjednom sastanku Europskog vijeća.
Spomenuti dužnosnik Elizejske palače, čije ime nije objavljeno u skladu s komunikacijskom praksom francuske vlade, predviđa da sastanak Europskog vijeća neće rezultirati konačnim dogovorom.
Naglasio je da Costin prijedlog ne odgovara na francuske zahtjeve, među kojima je i povećanje vlastitih prihoda koje EU izravno prikuplja za financiranje svojeg proračuna.
Osim zbog proračunskih rezova, Macronov ured izrazio je zabrinutost i zbog toga što Costin prijedlog pruža malo jamstava da će novi porezi na razini EU-a uskoro zaživjeti, budući da bi ih trebalo usvojiti zasebnim glasovanjem nakon završetka proračunskih pregovora.
Iako Francuska podupire novi digitalni namet koji su predložili Costa i Europska komisija, upozorila je da će biti teško pridobiti potporu svih država članica EU-a.
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