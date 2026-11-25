"Policija je, kao i uvijek kada postupa u takvim slučajevima, najprije išla potvrditi. To je tek prvi izvor saznanja, ali nije ni slutila da bi se moglo raditi o ovakvoj situaciji. Policija je, osim što je prikupljala saznanja i na Zavodu za sudsku medicinu, imala prethodna iskustva baš s tom zdravstvenom ustanovom gdje je znala da po njihovom pravilniku i statutu snimke čuvaju 30 dana, tako da policija tada nije ni znala uopće kako se događaj dogodio. Kada smo dobili snimku, onda je krenula žurna realizacija temeljem snimke", istaknuo je.