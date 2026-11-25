Srbija
Poslije pucnjave u školi pritvor do 30 dana učeniku i njegovu ocu
Sedamnaestogodišnjem učeniku, koji je u utorak ozlijedio dvije osobe pucnjavom iz malokalibarske puške u kragujevačkoj Prvoj tehničkoj školi, i njegovu ocu određen je pritvor do 30 dana, potvrdio je u srijedu Osnovni sud u Kragujevcu.
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Otac maloljetnika tereti se za protupravno posjedovanje vatrenog oružja, a pritvor mu je određen nakon saslušanja.
Sudac za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu sedamnaestogodišnjem učeniku, koji se tereti za pokušaj teškog ubojstva, uz protupravno posjedovanje vatrenog oružja, odredio je pritvor do 30 dana.
Protiv rješenja o određivanju pritvora dopuštena je žalba u roku od tri dana.
Nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jedna od ozlijeđenih djelatnica škole, pogođena hicem u nogu, zadržana je u Sveučilišnom kliničkom centru u Kragujevcu, a druga koju su ozlijedile staklene krhotine, puštena je na kućno liječenje.
Nitko od učenika škole nije ozlijeđen jer je u vrijeme napada u tijeku bio prvi sat nastave.
Srbijansko ministarstvo prosvjete formiralo je krizni tim koji u kontaktu s gradskom i školskom upravom u Kragujevcu i upravom škole nadzire situaciju i nakon incidenta osigurava psihološku pomoć učenicima i roditeljima.
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