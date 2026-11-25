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Vukovarci stigli u Strasbourg: "Rezolucija je nova nada, a naše obitelji žive od nje"
Rezolucija o stradanju Vukovara koju će eurozastupnici usvojiti u četvrtak daje „novu malu nadu” obiteljima nestalih i zatočenih, poručili su Vukovarci koji su u srijedu stigli u Europski parlament povodom izglasavanja tog dokumenta.
Europski parlament u četvrtak će glasati o rezoluciji o Vukovaru kojom će se naglasiti važnost očuvanja povijesne istine o Domovinskom ratu, ali i važnosti napora prema rasvjetljavanju sudbine nestalih i procesuiranja ratnih zločina.
Desetak Vukovaraca, članovi obitelji nestalih i poginulih i bivši zatočenici koncentracijskih logora, u srijedu su povodom glasanja stigli u Strasbourg na poziv zastupnika Karla Resslera, inicijatora rezolucije.
Ona je „dokument koji ništa ne rješava” te zahvaljujući njoj „nećemo sutra dobiti posmrtne ostatke nekog kog tražimo”, rekla je za Hinu Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
„Ali ona je jedna mala nova nada jer naše obitelji žive od nade. Ponekad se umore, ponekad se čini da su je izgubili, ali onda se dogodi nešto što vraća tu nadu, koja ih drži u životu”, nastavila je Alvir koja je u ratu izgubila 19-godišnjeg brata, zaručnika, bratića i najboljeg prijatelja.
Rezolucija obiteljima nestalih daju novu vjeru da će „uz podršku i trud hrvatskih institucija, ali možda i uz neku dobru volju s druge strane – ili nečiju savjest – za svog života pronaći posmrtne ostatke najmilijih, što je njihova najveća životna želja i zadaća”, kazala je Vukovarka.
Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a velik dio tog broja odnosi se na područje Vukovara i Hrvatskog Podunavlja. U rezoluciji se Srbija poziva da otvori svoje arhive i pomogne u pronalasku nestalih.
Alvir je istaknula i pitanje premještanja grobnica, organiziranih od vlasti u Srbiji i Jugoslavenske narodne armije.
„Skrivale su se primarne grobnice za koje su svjedoci znali, pa je postojala opasnost da ti svjedoci ne pokažu gdje se one nalaze”, rekla je.
Rezolucija koju će u četvrtak podržati svi hrvatski zastupnici izuzetno je važna za sva stradanja u Vukovaru jer ih se konačno potvrđuje u jednom europskom dokumentu, zaključila je Alvir.
Vladimir Ošust iz Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora rekao je da je rezolucija „još jedan korak naprijed” i jasan signal novim vlastima u Srbiji da „prepoznaju grijehe onih koji su bili ispred njih” te da to ne čine dalje.
Tim dokumentom, koji ohrabruje jer potječe od mlađe generacije koja nije izravno svjedočila vukovarskom stradanju, prenosi se to sjećanje na europsku razinu i ponavlja se poruka „nikad više”, dodao je bivši zatočenik.
U četvrtak se očekuje izglasavanje rezolucije jer će ju podržati Europska pučka stranka, socijalisti i demokrati, zeleni, liberali i europski konzervativci. Liberali su ranije predstavili alternativnu rezoluciju Austrijanca Helmuta Brandstättera, koju hrvatski sugovornici u Strasbourgu tumače kao pokušaj izjednačavanja krivnje i 'razvodnjavanja' sadržaja.
Liberali su odustali od svog dokumenta nakon nekoliko manjih izmjena prvog prijedloga više političkih grupacija. Između ostalog dodan je dio da „obitelji nestalih svih nacionalnosti također čekaju odgovore”, kao i isprika bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića na Ovčari 2010. godine.
Studentski pokret u Srbiji, koji tek treba formirati novu vlast, u ponedjeljak je pak kritizirao najavljenu rezoluciju, ocijenivši da ne pridonosi objektivnom sagledavanju događaja iz skorašnje povijesti, niti izgradnji povjerenja i pomirenja naroda bivše Jugoslavije.
Pokret je u svom priopćenju kritizirao što su "u potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva" i događaji iz operacija 'Bljesak' i 'Oluja' koji "ne mogu biti izostavljeni iz cjelovitog sagledavanja tog povijesnog perioda".
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