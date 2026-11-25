„Ali ona je jedna mala nova nada jer naše obitelji žive od nade. Ponekad se umore, ponekad se čini da su je izgubili, ali onda se dogodi nešto što vraća tu nadu, koja ih drži u životu”, nastavila je Alvir koja je u ratu izgubila 19-godišnjeg brata, zaručnika, bratića i najboljeg prijatelja.