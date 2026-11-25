ne odražava obećanja
HDZ i Lacković neće podržati proračun Koprivničko-križevačke županije
Koprivničko-križevački HDZ i vijećnici Nezavisne liste Željka Lackovića neće podržati prijedlog županijskog proračuna za 2027. godinu, o kojem će se glasati u četvrtak, jer predloženi proračun ne odražava predizborna obećanja župana Tomislava Golubića.
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HDZ neće podržati proračun zbog neispunjavanja predizbornih obećanja o besplatnim vrtićima i prehrani srednjoškolaca, rješavanju problema u zdravstvu te povećanju kapaciteta domova za starije u Koprivnici i Križevcima, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Mario Vrbanić.
Ocijenio je da je riječ o proračunu po mjeri županijske administracije i stranačkih kadrova župana, a ne građana Podravine i Prigorja.
Vrbanić je rekao da je župan Tomislav Golubić preuzeo županiju s viškom od deset milijuna eura na računu, ali se ona već nakon godinu dana morala kreditno zadužiti radi osiguravanja tekuće likvidnosti.
Kritizirao je povećanje broja zaposlenih u županijskoj upravi i povezanim društvima, dok istodobno nedostaje zdravstvenog kadra, navodeći primjere nedostatka ginekologa u Križevcima i pedijatra u Đurđevcu.
U ime vijećnika Nezavisne liste Žaljko Lacković je najavio podnošenje proračunskog amandmana kojim bi se osiguralo po 50 eura mjesečno za svako od 1.507 djece koja pohađaju vrtiće u 22 županijske općine, za što bi godišnje trebalo izdvojiti 904.200 eura.
Time bi se, kazao je, prepolovili troškovi koje najčešće snose roditelji, a sredstva bi se osigurala smanjenjem rashoda za zaposlene u županijskoj administraciji.
Lacković je naveo da prijedlog proračuna iznosi oko 160 milijuna eura, dok se rashodi za zaposlene povećavaju za više od milijun eura, te ustvrdio da bi broj zaposlenih sa 125 početkom 2025. do kraja iduće godine trebao porasti na 144.
Kritizirao je izostanak mjera za poticajno rješavanje stambenog pitanja mladih te nedostatak ozbiljnijih najava projektiranja novih smještajnih kapaciteta za starije osobe.
Upitan hoće li svi vijećnici izabrani s njegove liste glasati protiv proračuna, odgovorio je da su mandati individualni te da svaki vijećnik glasa prema vlastitoj savjesti.
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