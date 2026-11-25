u prvih 9 mjeseci
Koliko se Hrvata vratilo iz Njemačke? Objavljene nove brojke
Prema posljednjim preliminarnim rezultatima za prvih 9 mjeseci njemačkog Saveznog zavoda za statistiku (Destatis) iz Wiesbadena (od 23. studenoga 2026. godine), u Hrvatskoj živi 3 milijuna i 880 tisuća stanovnika, dok u Njemačkoj živi 413.480 osoba s hrvatskim državljanstvom.
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Što se tiče migracije hrvatskih državljana, Destatis navodi kako je u prvih devet mjesecu 2026. godine u Njemačku doselilo 7. 021 osoba s hrvatskim državljanstvom, a iz Njemačke se u Hrvatsku (i BiH) u istom razdoblju vratilo 16.955 hrvatskih državljana, prenosi Fenix-magazin.
Za prošlu godinu ti podaci su sljedeći: u prvih devet mjeseci u Njemačku je doselilo 8.956 hrvatskih državljana, a iz Njemačke je iselilo 17. 082 hrvatskih državljana.
Gledajući saldo dolazaka i povrataka u Hrvatsku, on je za prošlu godinu iznosio 8.126 u korist povrataka u Hrvatsku, dok za ovu 2026. iznosi 9.943 razlike u korist onih koji su se vratili iz Njemačke u Hrvatsku (i BiH).
U usporedbi sa drugih zemljama, Hrvatska se nalazi na drugom mjestu, odmah iza Poljske, onih zemalja u koju se vraćaju povratnici iz Njemačke.
Međutim, u odnosu na ukupno brojčano stanje poljskih državljana u Njemačkoj, kojih je koncem 2025. bilo oko 840 tisuća a hrvatskih 413 tisuća, hrvatski državljani su na prvom mjestu po relativnom broju odlazaka iz Njemačke.
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