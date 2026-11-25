Rugvica
Hrvatska osigurava vlastitu proizvodnju lijekova iz krvne plazme
Imunološki zavod stavio je na prethodno savjetovanje dokumentaciju za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske krvne plazme u Rugvici, a posao je procijenjen na 86 milijuna eura bez PDV-a.
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Prema dokumentaciji, pogon je dio revitalizacije vlastite proizvodnje lijekova iz krvne plazme u Imunološkom zavodu, a dimenzionira se prema potrebama Hrvatske. U njemu će se moći preraditi do 100 tisuća litara plazme na godinu.
U pogonu će se proizvoditi albumin, imunoglobulini i dva faktora zgrušavanja krvi.
Pogon će se graditi u radnoj zoni Rugvica sjever. Za zgradu je predviđen prostor dug 90, širok 35 i visok 25 metara. Uz proizvodne prostore planirani su laboratoriji za kontrolu kvalitete i razvoj, skladišta sirovina i gotovih proizvoda te uredi.
Posao se ugovara po načelu ključ u ruke. Odabrani ponuditelj mora Zavodu prenijeti znanje i tehnologiju, izraditi projekte, izgraditi i opremiti pogon te obučiti djelatnike. Mora i pomoći u ishođenju dozvole za proizvodnju i odobrenja za stavljanje lijekova u promet, a zatim pokrenuti proizvodnju. Na ponuđenoj tehnologiji već se moraju proizvoditi lijekovi koji imaju odobrenje za promet u Europskoj uniji. Zavod će je nakon toga moći trajno koristiti bez plaćanja licencija.
Predviđeno trajanje ugovora je 70 mjeseci. Za projekte i građevinsku dozvolu predviđeno je 16 mjeseci. Za gradnju i opremanje predviđena su 24 mjeseca od pravomoćne građevinske dozvole, a za dozvolu za proizvodnju i odobrenja za stavljanje lijekova u promet 54 mjeseca od iste dozvole. Ponude će se ocjenjivati prema cijeni, koja nosi 70 bodova, i prema iskustvu sedam ključnih stručnjaka, koje nosi 30 bodova.
Savjetovanje je objavljeno u utorak u Elektroničkom oglasniku javne nabave i otvoreno je do 23. prosinca, a nakon toga Zavod može raspisati natječaj.
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