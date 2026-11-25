Posao se ugovara po načelu ključ u ruke. Odabrani ponuditelj mora Zavodu prenijeti znanje i tehnologiju, izraditi projekte, izgraditi i opremiti pogon te obučiti djelatnike. Mora i pomoći u ishođenju dozvole za proizvodnju i odobrenja za stavljanje lijekova u promet, a zatim pokrenuti proizvodnju. Na ponuđenoj tehnologiji već se moraju proizvoditi lijekovi koji imaju odobrenje za promet u Europskoj uniji. Zavod će je nakon toga moći trajno koristiti bez plaćanja licencija.