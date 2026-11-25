nakon poništenja natječaja
Oglasila se Dijana Zadravec: "Danas je izgubljena jedna bitka!"
Nakon što je Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno poništilo natječaj na kojem je Dijana Zadravec izabrana za predstojnicu radiologije, oglasila se Zadravec.
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Podjsetimo, Zadravec je za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana 28. listopada odlukom ravnatelja KBC-a Davora Vagića, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela radiologa, od kojih je 18 podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Na odluku o njezinu izboru podnesena je jedna žalba, o kojoj je u srijedu odlučivalo Upravno vijeće.
Hrstić je nakon sjednice Vlade rekla da nema informaciju na temelju čega je natječaj poništen, već da joj je rečeno da je o tome raspravljeno i da je odluka bila jednoglasna.
S obzirom na to da je natječaj poništen, slijedi imenovanje vršitelja dužnosti predstojnika, što je u nadležnosti ravnatelja bolnice, dodala je.
Na pitanje o raspisivanju novog natječaja i mogućnosti ponovne kandidature Zadravec, Hrstić nije konkretno odgovorila, istaknuvši da je najvažnije da KBC Sestre milosrdnice nastavi kvalitetno i organizirano pružati zdravstvene usluge u svim svojim djelatnostima te da će kao ministrica na tome inzistirati.
Nakon poništenja najtečaja na Facebooku se oglasila Dijana Zadravec: "Danas je izgubljena jedna bitka", poručila je u opisu objave.
Uz opis objave Zadravec je podijelila i fotografiju na kojoj stoje poruke o zaštiti javnog zdravstva:
"Zdravlje nije roba. Javno zdravstvo pripada svima.
Za svakog pacijenta, za javne bolnice.
Budimo uz one koji se bore da bolnice ostanu u službi pacijenata, a ne privatnih džepova.
Borimo se za pošteni sustav.
Zaštitimo javno zdravstvo."
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