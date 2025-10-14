INFOGRAFIKA / 3.522 eura za najam jednosobnog stan: Pogledajte kako se kreću stanarine

Prema podacima Deutsche Banke, New York je i u 2025. godini zadržao titulu grada s najvišim cijenama najma nekretnina u svijetu.
Prosječna cijena najma jednosobnog stana u središtu tog američkog megagrada iznosi čak 3.522 eura mjesečno.
Izvan SAD-a, Singapur prednjači s prosječnom cijenom od 2.692 eura, a slijede London s 2.537 eura i Zurich s 2.312 eura.
U prvih deset našli su se i Dubai (2.041 €), Dublin (2.021 €) te Amsterdam (2.004 €).
O cijenama najma stanova u hrvatskim gradovima pisali smo OVDJE.
