10 najskupljih gradova svijeta

INFOGRAFIKA / 3.522 eura za najam jednosobnog stan: Pogledajte kako se kreću stanarine

N1 Info
14. lis. 2025. 07:27
stan, stanovanje, stambeno pitanje, najam stana
Unsplash/ilustracija

Prema podacima Deutsche Banke, New York je i u 2025. godini zadržao titulu grada s najvišim cijenama najma nekretnina u svijetu.

Prosječna cijena najma jednosobnog stana u središtu tog američkog megagrada iznosi čak 3.522 eura mjesečno.

Izvan SAD-a, Singapur prednjači s prosječnom cijenom od 2.692 eura, a slijede London s 2.537 eura i Zurich s 2.312 eura.

U prvih deset našli su se i Dubai (2.041 €), Dublin (2.021 €) te Amsterdam (2.004 €).

PXL_141025_140110728
Marko Picek/PIXSELL

O cijenama najma stanova u hrvatskim gradovima pisali smo OVDJE.

najam stana najam stanova

