Najam stanova drastično poskupio: U nekim gradovima ide preko 900 eura

U Rijeci je prosječna cijena najma u odnosu na prošlogodišnju narasla za šest posto, pa se sada za stanove traži 763 eura mjesečno. Od 42 analizirana naselja, 11 ih je u ovoj godini zabilježilo pad prosječnih cijena mjesečnog najma, za njih 28 uočen je rast, dok su tri kvarta zadržala istu prosječnu cijenu - Centar (804 eura), Škurinje (644 eura) i Trsat (807 eura). Najvišu prosječnu cijenu najma drže stanovi koji se nalaze u Costabelli (1.324 eura) što je rast od 21 posto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.