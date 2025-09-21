Koliko plaćamo režije? Zagreb i Split upola jeftiniji od najskupljeg grada, Hrvatska 27. u svijetu

Spustimo li pogled do dvadesetog mjesta, nalazimo još pet njemačkih gradova: Bonn, Aachen i Frankfurt od 12. do 14. mjesta, Nürnberg na 17. i Leipzig na 20. mjestu. Čak je 13 njemačkih gradova među dvadeset najskupljih u Europi kada su u pitanju režijski troškovi. Ukupno su 23 njemačka grada među 173 s te liste i u svima su prosječni mjesečni režijski troškovi viši nego u Splitu i Zagrebu.