JANAF će ulagati u istraživanje nafte u Kazahstanu: "Cilj je osiguravanje dugoročne stabilnosti"

Sukladno odluci, kako stoji u priopćenju koje je poslao JANAF, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi JANAF pristupio u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uz Agenciju za ugljikovodike, te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas.