JANAF će ulagati u istraživanje nafte u Kazahstanu: "Cilj je osiguravanje dugoročne stabilnosti"

Na Glavnoj skupštini JANAF-a izglasano je ulaganje u istraživanje nafte u Kazahstanu. U priopćenju koje je poslao JANAF, navode kako je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini JANAF-a d.d. izglasana odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uplatom novčanog uloga za poslovni udio uz preuzimanje Društvenim ugovorom obveze dodatnih činidbi uplatom novca.
Sukladno odluci, kako stoji u priopćenju koje je poslao JANAF, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi JANAF pristupio u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uz Agenciju za ugljikovodike, te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas.
Tim povodom, Uprava JANAF-a d.d., predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić, istaknula je:
“U složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima, diverzifikacija poslovanja jedan je od ključnih prioriteta Uprave. Naš zajednički cilj je osiguravanje dugoročne stabilnosti, kao i daljnjeg rasta i razvoja JANAF-a kao značajnog čimbenika u energetskom sektoru ovog dijela Europe, čemu će iskorak u Republiku Kazahstan zasigurno doprinijeti."
"Dvije godine nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s KazmunayGasom, partnerski odnosi s prijateljskim Kazahstanom nastavljaju se razvijati kroz novu poslovnu suradnju.
Danas je postavljen temelj za daljnji razvoj i transformaciju JANAF-a u suvremenu energetsku kompaniju koja daleko nadilazi svoju temeljnu funkciju transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata. Uz već započeti iskorak u obnovljive izvore energije i druge planirane aktivnosti diverzifikacije, nastavit ćemo s poduzimanjem daljnjih aktivnosti usmjerenih na dugoročno osiguranje stabilnog i održivog poslovanja Društva na zadovoljstvo vlasnika, zaposlenika i cijele šire zajednice u kojoj djelujemo", stoji u priopćenju JANAF-a.
