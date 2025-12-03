Plenković: JANAF je zbog američke odluke u "nezavidnom položaju"

Hrvatski premijer u srijedu je na forumu Grand Continent u Dolini Aoste govorio o izazovima koji stoje pred Europom, a jedna od tema bila je energetika. Europa danas uvozi 95 posto nafte, 90 posto plina i dvije trećine ugljena iz trećih država, rekao je premijer, pa naglasio da takva ovisnost o drugim zemljama utječe na europski suverenitet i otpornost.