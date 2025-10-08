"TENZIJE TREBA SMIRITI"
Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte?
Ključni dani za Janaf. Počeli su pregovori s MOL-om o transportu veće količine nafte, a prelama se i rok za američke sankcije partnerima iz Naftne industrije Srbije (NIS). Iz Janafa optimistični, no MOL još uvijek dovodi u pitanje kapacitete hrvatske tvrtke.
Kao i kod svakih pregovora, početak pregovora je bio tajan. Ali, nakon sat i pol razgovora, na hrvatskoj strani, u Janafu pregovarači govorljiviji i optimistični.
"Tenzije trebamo smiriti, i normalno, racionalno, razborito i realno razgovarati o poslovnim potezima. Mi imamo iskustvo", izjavio je Stjepan Adanić, predsjednik uprave Janafa.
"Mi smo svjesni odgovornosti kao strateškog naftovoda, a vjerujem da je i MOL svjestan okolnosti u kojima posluje. Ignoriranje činjenice da Janaf postoji sigurno nije u intersu MOL-a jer smo mi jedina alternativa", istaknuo je Vladislav Veselica, član uprave Janafa.
Pregovori MOL-a i Janafa daleko su više od gospodarske priče, ne skriva se da politika ima ključnu ulogu.
"Svi smo bili svjesni tenzija između Hrvatske i Mađarske zadnjih tjedana i te je tenzije riješio naš premijer Andrej Plenković s Viktorom Orbanom u Kopenhagenu", kazao je Adanić.
Janaf je sposoban i ima kapacitet za preradu MOL-ove nafte, kažu s hrvatske strane, ali iz priopćenja MOL-a iščitava se da Mađari još nisu uvjereni u takve sposobnosti Janafa, a imaju i zanimljive ideje o poželjnoj vlasničkoj strukturi Janafa.
"Zatražili smo od hrvatske tvrtke koja nam pruža usluge transporta nafte da provede odgovarajuće testove kako bi pokazala da je sposobna svakodnevno tijekom cijele godine prevoziti dovoljne količine sirove nafte kroz Jadranski naftovod... Predložili smo da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga", stoji u priopćenju MOL-a.
MOL ne odustaje od tvrdnje da su sigurni samo uz postojanje dva konkurentna naftovoda. Mađarska ima dozvolu EU-a na iznimku prema kojoj još maksimalno do kraja 2026. može uvoziti rusku naftu. No prisak američke i europske strane da prestanu financirati Putinov ratni stroj - raste. Sad je samo pitanje dogovora oko cijene - Mađarska je tvrdila da ju je Janaf dizao i za pet puta.
"Dogovorili smo se da prošlost stavimo sa strane. Kao i kod svih naftovoda u svijetu, to je rekao i premijer Plenković, to korespondira s utilizacijom. Ako MOL bude vozio 11 milijuna tona, onda će on sigurno imati konkurentne uvjete. To odgovorno tvrdim", govori Veselica.
Transport će možda koštati isto, no teško će biti Mađare prisiliti da za njih jeftinu rusku naftu kojom ruski predsjednik Vladimir Putin kupuje i političku potporu, zamjene skupljom europskom varijantom.
"Ako nema ekonomskog motiva, teško je očekivati da će oni jeftini naftu zamijeniti skupljom s mediteranskog tržišta. Ključno je, dakle, pitanje kako će se rasplesti politička situacija", mišljenja je ekonomski analitičar Damir Novotny.
"Logičan alternativni pravac"
Matematika je matematika. Za Janaf se danas rješava još jedna ključna poslovna situacija, ona s američkim sankcijama srpskom NIS-u. Janafu je licenca za taj posao produžena za tjedan dana, do 15. listopada. No to ne znači puno ako istu odgodu ne isposluje i NIS.
"Janaf je logičan alternativni pravac. No ne bude li dogovora s Mađarima, i zakomplicira li se izvoz u Srbiju - problemi su na vidiku", naglašava Veselica.
Postoji i najgori mogući scenarij.
"Mađari iz bilo kojeg razloga zaustave protok, NIS se blokira iz bilo kojeg razloga i tad Janaf ostaje samo na rafineriji Rijeka koja tko zna kad će proraditi", upozorava energetski stručnjak Ivica Jakić.
Još jedna odgoda sankcija samo nakratko bi riješila problem i potencijalni udar na Janaf. Stoga su pregovori s MOL-om, koji se nastavljaju krajem mjeseca, o transportu veće količine nafte - za Janaf i energetsku stabilnost regije doista ključni.
