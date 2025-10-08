Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte?

MOL ne odustaje od tvrdnje da su sigurni samo uz postojanje dva konkurentna naftovoda. Mađarska ima dozvolu EU-a na iznimku prema kojoj još maksimalno do kraja 2026. može uvoziti rusku naftu. No prisak američke i europske strane da prestanu financirati Putinov ratni stroj - raste. Sad je samo pitanje dogovora oko cijene - Mađarska je tvrdila da ju je Janaf dizao i za pet puta.