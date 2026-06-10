dodatni izdaci
Koliko zapravo košta kupnja prvog stana? Ovo su skriveni troškovi na koje morate računati
Većina hrvatskih banaka financirat će do otprilike 75 posto vrijednosti nekretnine, što znači da kupac mora osigurati ostatak kao učešće
Mnogi kupci usredotoče se isključivo na istaknutu cijenu nekretnine, nesvjesni da je to tek početak. U stvarnosti, ukupni troškovi kupnje mogu narasti za dodatnih 3,5 do osam posto, a u nekim slučajevima i više od vrijednosti samog stana. Prije nego što uopće krenete u potragu, ključno je sjesti i izraditi realan budžet koji, osim kupoprodajne cijene, uključuje i metodu financiranja te, najvažnije, prostor za sve one troškove koji se pojavljuju putem. Upravo ti "skriveni" izdaci, ako se ne ukalkuliraju na vrijeme, mogu pretvoriti san o vlastitom domu u financijsku noćnu moru, piše Večernji.hr.
Prvi značajan trošak s kojim se kupci susreću, a koji nije dio cijene stana, jest porez na promet nekretnina. On iznosi tri posto od procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine i obveza je kupca. Važno je znati da se ovaj porez plaća na rabljene nekretnine, dok je kod kupnje novogradnje od tvrtke u sustavu PDV-a situacija drugačija - tada je PDV od 25 posto već uključen u iskazanu cijenu i kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet.
Odmah uz porez dolazi i kapara, odnosno polog, koji se plaća prilikom potpisivanja predugovora. Iako tehnički nije dodatni trošak jer se uračunava u konačnu cijenu, kapara je izdatak koji morate imati spreman unaprijed, u gotovini. Uobičajeno iznosi deset posto od dogovorene cijene i služi kao jamstvo ozbiljnosti kupca, ali i kao osiguranje za obje strane. Ako kupac odustane, gubi kaparu. Ako prodavatelj odustane, dužan je kupcu isplatiti dvostruki iznos.
Proces kupnje gotovo je nemoguće sigurno proći bez stručne pomoći, a ona također košta. Angažiranje agencije za nekretnine može znatno olakšati potragu i pregovore, no njihova provizija najčešće iznosi od dva do tri posto od kupoprodajne cijene, na što se dodatno obračunava PDV.
Iako neke agencije proviziju naplaćuju samo od prodavatelja, praksa se razlikuje i to je važno provjeriti na samom početku. Apsolutno ključan korak je angažman odvjetnika koji će se pobrinuti za zaštitu vaših interesa. Njegov posao je detaljna provjera dokumentacije, "čišćenje" vlasničkog lista ako je potrebno te sastavljanje predugovora i glavnog kupoprodajnog ugovora. Cijena odvjetničkih usluga varira - može biti fiksna, od otprilike 200 do tisuću eura za složenije slučajeve, ili se kretati oko jedan posto vrijednosti nekretnine, a ponekad se naplaćuje i po satu. Preskakanje ovog koraka radi uštede jedan je od najvećih rizika koje kupac može preuzeti. Na kraju, tu je i javni bilježnik, čiji su troškovi neizbježni. Ovjera potpisa na ugovoru koštat će vas nekoliko desetaka eura, no ako kupujete stan putem kredita, pripremite se na znatno veći izdatak.
Financiranje stana putem stambenog kredita otvara potpuno novo poglavlje troškova. Većina hrvatskih banaka financirat će do otprilike 75 posto vrijednosti nekretnine, što znači da kupac mora osigurati ostatak kao učešće. Uz to, banke se na sve načine osiguravaju, a te troškove snosi kupac. Prvi na redu je trošak procjene vrijednosti nekretnine, koji banka nalaže kako bi se uvjerila da vrijednost nekretnine pokriva iznos kredita. Taj trošak, koji obavlja ovlašteni sudski vještak, obično iznosi od 150 do 300 eura. Sljedeći i često najskuplji korak je solemnizacija ugovora o kreditu kod javnog bilježnika.
Za razliku od obične ovjere potpisa, solemnizacija je postupak kojim javni bilježnik potvrđuje ugovor kao ovršnu ispravu, detaljno pojašnjavajući strankama sve pravne posljedice. Cijena ovisi o iznosu kredita, pa za kredit od 100.000 eura trošak može iznositi oko 530 eura, dok za veće iznose može premašiti i tisuću eura. Uz to, banke će gotovo uvijek uvjetovati sklapanje police osiguranja nekretnine (vinkulirane u korist banke) te često i policu životnog osiguranja, što predstavlja dodatni godišnji trošak koji se proteže kroz cijelo vrijeme otplate kredita. Ne treba zaboraviti ni interkalarnu kamatu, kamatu koju banka obračunava od dana isplate kredita do početka redovne otplate prve rate.
Prije bilo kakvog plaćanja kapare ili potpisivanja predugovora, apsolutno presudan korak je detaljna provjera pravnog statusa nekretnine. To je "nulti korak" koji štiti vaš novac i vrijeme. Srž provjere je uvid u zemljišnoknjižni izvadak, poznat i kao vlasnički list. Ovaj dokument otkriva tko je stvarni vlasnik nekretnine, je li nekretnina opterećena hipotekom, zabilježbom spora, pravom služnosti ili nekim drugim teretom koji bi mogao zakomplicirati ili onemogućiti prijenos vlasništva.
Problematično može biti i ako prodavatelj nije jedini vlasnik ili ako etažiranje zgrade nije provedeno pa stan formalno nije jasno definiran kao zasebna cjelina. Uz vlasnički list, važno je provjeriti i posjeduje li nekretnina valjanu građevinsku i uporabnu dozvolu. Također, prodavatelj je zakonski dužan kupcu predočiti energetski certifikat. Iako se često doživljava kao puka formalnost, ovaj dokument daje ključan uvid u energetsku učinkovitost zgrade i pomaže procijeniti buduće troškove grijanja i hlađenja, što je osobito važno kod starijih zgrada koje mogu skrivati visoke troškove adaptacije.
Troškovi ne prestaju s isplatom kupoprodajne cijene i upisom vlasništva. Posjedovanje nekretnine donosi i niz tekućih, godišnjih obveza na koje novi vlasnici moraju računati. Najveća novost u hrvatskom zakonodavstvu je uvođenje godišnjeg poreza na nekretnine koji se primjenjuje od 2025. godine. Važno je razlikovati ovaj porez od jednokratnog poreza na promet nekretnina. Ovo je stalni, godišnji namet koji se obračunava po kvadratnom metru korisne površine, a iznos varira od 0,60 do 8,00 eura po kvadratu, ovisno o odluci lokalne samouprave. Porez se odnosi na stambene nekretnine koje vlasniku ne služe kao mjesto stalnog prebivališta ili se ne iznajmljuju dugoročno. Vlasnici apartmana za turistički najam i praznih stanova najviše su pogođeni ovom promjenom. Uz ovaj novi porez, tu su i redovni mjesečni troškovi: pričuva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, komunalna naknada, naknada za uređenje voda te naravno, računi za režije - struju, vodu, plin i odvoz otpada.
Cjelokupan proces kupnje, od pregleda do useljenja, može potrajati od dva do šest tjedana, a uz dobru pripremu može proći bez stresa. Temelj svega je realan budžet, koji počinje pitanjem: koliku mjesečnu ratu kredita si možete priuštiti bez ugrožavanja ostalih životnih troškova? Taj iznos definira gornju granicu cijene nekretnine koju tražite. Pri odabiru, ne vodite se samo emocijama i izgledom stana. Lokacija je dugoročna vrijednost - provjerite prometnu povezanost, dostupnost škola, vrtića, trgovina i parkinga. Dobra lokacija lakše čuva vrijednost i osigurava lakšu prodaju ili iznajmljivanje u budućnosti. Nakon što su svi ugovori potpisani i cijena isplaćena, slijede završni koraci. Prvo je upis prava vlasništva u zemljišne knjige (gruntovnicu), što je danas zadatak koji elektroničkim putem obavljaju javni bilježnici ili odvjetnici. Trošak sudske pristojbe je oko 30 eura. Tek kad je vaše ime upisano, i službeno ste vlasnik. Završni, ali često zamoran korak, jest prijenos svih režijskih računa na vaše ime. To uključuje odjavu starog vlasnika i prijavu vas kao novog korisnika za struju, vodu, plin, pričuvu, čistoću i ostale usluge, piše Večernji.hr.
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