Koliko zapravo košta kupnja prvog stana? Ovo su skriveni troškovi na koje morate računati

Cjelokupan proces kupnje, od pregleda do useljenja, može potrajati od dva do šest tjedana, a uz dobru pripremu može proći bez stresa. Temelj svega je realan budžet, koji počinje pitanjem: koliku mjesečnu ratu kredita si možete priuštiti bez ugrožavanja ostalih životnih troškova? Taj iznos definira gornju granicu cijene nekretnine koju tražite. Pri odabiru, ne vodite se samo emocijama i izgledom stana. Lokacija je dugoročna vrijednost - provjerite prometnu povezanost, dostupnost škola, vrtića, trgovina i parkinga. Dobra lokacija lakše čuva vrijednost i osigurava lakšu prodaju ili iznajmljivanje u budućnosti. Nakon što su svi ugovori potpisani i cijena isplaćena, slijede završni koraci. Prvo je upis prava vlasništva u zemljišne knjige (gruntovnicu), što je danas zadatak koji elektroničkim putem obavljaju javni bilježnici ili odvjetnici. Trošak sudske pristojbe je oko 30 eura. Tek kad je vaše ime upisano, i službeno ste vlasnik. Završni, ali često zamoran korak, jest prijenos svih režijskih računa na vaše ime. To uključuje odjavu starog vlasnika i prijavu vas kao novog korisnika za struju, vodu, plin, pričuvu, čistoću i ostale usluge, piše Večernji.hr.