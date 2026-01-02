Križevci plaćaju mjesečno 250 eura bakama i djedovima koji čuvaju unuke

Uvjet za primanje naknade jest da su roditelji zaposleni ili studiraju te da prebivaju u Križevcima. Njen korisnik je dijete predškolske dobi s navršenih minimalno godinu dana starosti, uz uvjet da nije polaznik niti jednog dječjeg vrtića niti obrta dadilja. Ako dijete bude upisano u dječji vrtić u tijeku korištenja prava iz Poticajne mjere, s danom upisa u dječji vrtić gubi pravo na novčanu naknadu. Stekne li pravo upisa u dječji vrtić, a isto pravo ne iskoristi ili isto pravo prestane koristiti tijekom pedagoške godine, ne može dobiti naknadu.