Šok za radnike u Njemačkoj: Predloženo ukidanje jedne vrste bolovanja

S obzirom na visoke stope bolovanja u Njemačkoj, Rainer Dulger, predsjednik njemačke udruge poslodavaca (BDA), pozvao je na temeljnu reformu plaćanja bolovanja. Također se u intervjuu za novine “Die Welt” založio za ukidanje potvrda o bolovanju izdanih telefonom, pišu njemački mediji.
“Međunarodno iskustvo pokazuje da što je naknada za bolovanje izdašnija, to je veći izostanak s posla, posebno za lakše bolesti”, rekao je Dulger za novine.
Nadalje, potvrde o bolovanju izdane telefonom trebale bi se “ukinuti”, rekao je Dulger. “To je bila hitna mjera tijekom pandemije, ali danas je to ulaz za zlouporabu.” Video konzultacije su modernija i bolja alternativa, piše Fenix magazin.
Predsjednik udruge također želi ograničiti bolovanje na maksimalno šest tjedana godišnje. Trenutačno se kontinuirana isplata plaće primjenjuje šest tjedana po bolesti.
Budući da je kontinuirana isplata plaće trenutno vezana uz pojedinačne slučajeve bolesti, zaposlenici mogu, pod određenim uvjetima, imati pravo na do šest tjedana kontinuirane isplate plaće više puta tijekom godine.
Dulger je također zahtijevao da se doplaci za noćni rad, rad nedjeljom i prekovremeni rad više ne isplaćuju tijekom bolesti. “Oni koji ne rade nemaju nikakvo dodatno opterećenje”, rekao je predsjednik BDA-e. Također je pozvao da Liječnička služba fondova zdravstvenog osiguranja može češće i brže preispitivati nesposobnost za rad. Trenutno su takvi pregledi iznimka.
Pozadina ove rasprave je porast izostanaka s posla od 2022. godine. Prema izračunima Njemačkog ekonomskog instituta (IW), povezanog s poslodavcima, 2024. godine poslodavci su platili oko 82 milijarde eura za kontinuiranu isplatu plaće tijekom bolesti. To je uz izgubljenu proizvodnju i izgubljeno stvaranje vrijednosti.
Prema nedavnoj studiji Saveznog instituta za sigurnost i zdravlje na radu, dani bolovanja u 2024. godini uzrokovali su ukupno 134 milijarde eura gubitka proizvodnje. Studija pokazuje da je u 2024. godini svaki radnik bio bolestan u prosjeku 20,8 dana.
