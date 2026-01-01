Šok za radnike u Njemačkoj: Predloženo ukidanje jedne vrste bolovanja

Dulger je također zahtijevao da se doplaci za noćni rad, rad nedjeljom i prekovremeni rad više ne isplaćuju tijekom bolesti. “Oni koji ne rade nemaju nikakvo dodatno opterećenje”, rekao je predsjednik BDA-e. Također je pozvao da Liječnička služba fondova zdravstvenog osiguranja može češće i brže preispitivati ​​nesposobnost za rad. Trenutno su takvi pregledi iznimka.