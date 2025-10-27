Makroekonomist: Plaće jesu rasle više od inflacije, no profiti hrvatskih tvrtki su rasli najviše u povijesti

"Da, dio prerađivačke industrije je u problemima. Tekstilna industrija, konkretno proizvodnja odjeće, drvna industrija... Da, tu su marže relativno niske. Da, u tim podacima Fine koje sam ja analizirao se vidi da dosta poduzeća posluju s gubicima i mene bi iskreno iznenadilo da dodatan porast minimalca ne ostavi barem jednog radnika bez posla. To je potpuno točno. Međutim, kad pogledate opet gospodarstvo u cjelini, vi vidite recimo 2025. godine da se broj zaposlenih u privatnom sektoru povećao i da mi danas imamo nikad manju stopu nezaposlenosti. Zašto je to zanimljivo? Prvog siječnja ove godine je bruto minimalac povećan s 840 na 970 eura. To je stopa rasta od preko 15%. Jesmo li vidjeli ove godine masovno otpuštanje? Ne, nego smo zapravo - a govorim sada o agregatnom učinku i ukupnom broju, dakle ne samo u prerađivačkoj, nego sve skupa - agregatno smo vidjeli nastavak rasta broja zaposlenih. Dakle nije se dogodio neki negativan efekt, iako je bila slična priča prije nekih godinu dana, da će to imati jako loše posljedice po poslovanju, nego smo sasvim suprotno imali rast broja zaposlenih. I tu je isto tako dosta zanimljivo, ako usporedite 2019. i 2024. godinu - a odmah se ograđujem, nemam novije podatke, jer poduzeća godišnje podnose financijske izvještaje - ali ako usporedite 2019. i 2024. dobit prije oporezivanja, kad se gleda privatni sektor u cjelini, dobit prije oporezivanja privatnog sektora je rasla 113 posto! A ukupan trošak rada, sve što je isplaćeno radnicima: dakle bruto plaće, doprinosi za zdravstveno plus neoporezivi primitci, to je raslo 77 posto. Opet, profiti 113% gore, isplate radnicima 77% gore."