"Mi poduzetnici želimo da što više novca ostane našim zaposlenicima. A ne da to povećanje minimalne plaće zapravo bude na benefit i dobit opće države. Zar nije dosta što ste preko PDV-a i svih ostalih sustava nameta koji ste nam dali poprilično digli sebi proračun, zar vam treba još to povećanje, još tih nekakvih 20-ak eura na minimalnoj plaći, zar se niste mogli odreći tog povećavanja da taj novac ide zaposleniku?", pita Bujas.