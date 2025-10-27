"dajte nam da malo prodišemo"
Bujas o povećanju minimalca: Građani dobivaju mrvice, jedini dobitnik je država
Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika. Komentirao je rast minimalne plaće za 2026. godinu, inflaciju, te ulogu poduzetnika u široj gospodarsko-političkoj perspektivi.
Podsjećamo, Vlada je odlučila povisiti minimalnu plaću te je prošloga tjedna donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2026. godinu prema kojoj se ona utvrđuje u bruto iznosu od 1.050 eura, nakon čega je uslijedila kritika oporbe da je to nedovoljno za dostojan život.
Poslodavci su, pak, prethodno tražili da se ne ide u povećanje minimalca.
Upitan za komentar o povećanju minimalnih plaća, te, općenito, što se u posljednjih 10 godina promijenilo za poduzetnike u Hrvatskoj, Hrvoje Bujas je započeo kako se nešto ipak poduzelo: "Smanjili su se neki fiskalni nameti, u jednom momentu se srezalo 100-njak nepotrebnih nameta... Nešto se dogodilo." Ipak, Bujas naglašava kako je cijela porezna reforma bila minimalna: "Očekivali smo više, ali to više nismo dobili."
Naglašava kako posljednjih pet godina poduzetnici traže reforme praktički svih državnih sustava koji su loše postavljeni, njegovim riječima, od mirovinskog do zdravstvenog sustava. Ono što se zapravo dogodilo, po Bujasu, dogodilo se u krivom smjeru.
Povećanje minimalnih plaća, Bujas tumači: "Jasno je da plaćaju mikro, mali i srednji poduzetnici. Veliki će nekako preživjeti. Nažalost, vjerojatno će doći do smanjivanja obujma radne snage pa će doći i do otpuštanja. Minimalna plaća nije samo dizanje nje, to je dizanje svih ostalih plaća u sustavu. Jasno je da jedno vuče drugo. Jedini gubitnici su zapravo, nažalost, poduzetnici koji plaćaju ceh. Građani, odnosno zaposlenici, dobivaju mrvice, a jedini dobitnik u cijelom ovom sustavu dizanja minimalne plaće je šira država."
Objasnio je kako od postavljene minimalne plaće državi ide skoro trećina, te naglasio:
"Mi poduzetnici želimo da što više novca ostane našim zaposlenicima. A ne da to povećanje minimalne plaće zapravo bude na benefit i dobit opće države. Zar nije dosta što ste preko PDV-a i svih ostalih sustava nameta koji ste nam dali poprilično digli sebi proračun, zar vam treba još to povećanje, još tih nekakvih 20-ak eura na minimalnoj plaći, zar se niste mogli odreći tog povećavanja da taj novac ide zaposleniku?", pita Bujas.
Rekao je kako "nitko od poduzetnika ne kmeči i ne plače zbog povećanja minimalne bruto plaće", ali da je "jedini zapravo dobitnik opći proračun države".
Komentirao je i kritike upućene prema Hrvatskoj udrugi poslodavaca. Podsjećamo, iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) su apelirali na Vladu da ne podiže minimalnu plaću u idućoj godini jer bi to, kako su rekli, ugrozilo radna mjesta, investicije i konkurentnost gospodarstva te dodatno generiralo rast inflacije. Apel je naišao na kritike, što je Bujas komentirao:
"HUP je dočekan na volej. HUP je izašao s jednom naivnom rečenicom koja stoji. Dakle, dajte nam da malo prodišemo, jer ionako su nam se troškovi poslovanja podignuli, uključujući i cijenu radne snage. Oni su to zapravo rekli."
Ali način na koji su oni to rekli, tumači Bujas, su iskoristili političari: "Oni kao da su jedva dočekali naći nekog krivca za inflaciju, za sve troškove života koji su se povećali, i onda je to nekakav zločesti poduzetnik".
