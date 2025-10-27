Nova pravila uskoro u školama: Odzvonilo mobitelima, ograničenja i roditeljima

Već sada škole su jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, ali to je za sada samo pod nastavom, a izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama će se za osnovne škole propisati da se ne mogu koristiti ni tijekom odmora, kazala je Šimetin na okruglom stolu „Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?“ u organizaciji saborskog Kluba nezavisnih zastupnika.