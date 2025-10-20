Apel hrvatskih poslodavaca Vladi: Ne podižite minimalac ako želite sačuvati radna mjesta

Inače, prema nedavnoj anketi, Vladino planirano povećanje minimalne bruto plaće s 970 na 1.250 eura do 2028. godine za 16 posto članica HUP-a bi značilo zatvaranje radnih mjesta, dok još 32 posto tvrtki kaže da bi teško izdržalo takvo povećanje te da bi ono negativno utjecalo na ulaganja. Situacija je još ozbiljnija kada je riječ samo o prerađivačkoj industriji, gdje svako četvrto poduzeće odgovara da "neće izdržati i da će zatvarati radna mjesta", dok ih je još 43 posto reklo da bi teško prebrodilo takav rast "minimalca".