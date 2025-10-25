Novotny o prijeporu poslodavaca i Vlade oko minimalca: "I jedni i drugi nisu u pravu"

"To znači da vlade - ne samo ova, jer takva je praksa već tridesetak godina - na teret poduzeća i investicija umjetno utječu na preraspodjelu ostvarenih dohodaka koji se dijele tako da jedan dio ide kroz poreze prema vladi, dio ide zaposlenicima, a treći dio poduzetnicima i njihovim investicijama. Zapravo imamo jako ozbiljan problem, a to je prisiljavanje poduzetnika u neproduktivnim poduzećima da isplaćuju plaće iznad te produktivnosti. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aghion upravo je o tome govorio."