Mijenja se zakon o zaštiti zviždača: Predložene izmjene su "kozmetičke"

Udruga Pomak je tražila kroz Savjet za sprječavanje korupcije, čiji su član, besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć bez imovinskog cenzusa, no predsjednik Savjeta g. Ivan Crnčec, koji je ujedno i državni tajnik u ministarstvu pravosuđa , rekao je da to neće biti moguće zbog potrebe žurnosti u pripremi izmjena ovog zakona koji moraju prilagoditi preporukama OECD-a."