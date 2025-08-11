Adrijana Cvrtila
Mijenja se zakon o zaštiti zviždača: Predložene izmjene su "kozmetičke"
U javnom savjetovanju se nalazi prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. U Novom danu kod naše Nine Kljenak gostovala je Adrijana Cvrtila, predsjednica udruge Pomak.
"Zaštita prijavitelja nepravilnosti jedan je od važnih preduvjeta uspješne borbe protiv korupcije, no ova Vlada hrabre pojedince koji se odluče ući u ovu nezavidnu borbu, ne želi zaštiti. To nam potvrđuju gotovo svi javno poznati primjeri u Hrvatskoj."
Predložene izmjene Zakona su "kozmetičke" te prijaviteljima nepravilnosti neće osigurati ravnopravnu borbu s moćnicima koje su prijavitelji nepravilnosti prijavili, naglašava Cvrtila.
"Besplatna primarna i sekundarna pravna pomoć je najvažnija u zaštiti prijavitelja nepravilnosti jer gotovo svaki prijavitelji nepravilnosti u radnom okruženju ostaje bez posla, a time i bez novca za pravne sporove koje najčešće vodi protiv političkih moćnika, koji sporove plaćaju javnim novcem.
Udruga Pomak je tražila kroz Savjet za sprječavanje korupcije, čiji su član, besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć bez imovinskog cenzusa, no predsjednik Savjeta g. Ivan Crnčec, koji je ujedno i državni tajnik u ministarstvu pravosuđa , rekao je da to neće biti moguće zbog potrebe žurnosti u pripremi izmjena ovog zakona koji moraju prilagoditi preporukama OECD-a."
