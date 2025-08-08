Oglas

detaljna analiza

Minimalna plaća u Europi od 160 do 2700 eura: Evo tko dobro živi, a tko jedva preživljava

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 21:23
Unsplash novčanica od 100 eura na podu
Unsplash/Ilustracija

Euronews Business detaljno analizira minimalne plaće diljem Europe, uspoređujući njihovu vrijednost u eurima i kupovnu moć.

Plaće ne prate inflaciju


Milijuni radnika u EU i dalje zarađuju minimalac, a iako bi pragovi trebali osigurati osnovni životni standard, u mnogim slučajevima ne prate inflaciju.

Od srpnja 2025., mjesečna minimalna plaća prije odbitaka u EU kreće se od 551 eura u Bugarskoj do 2.704 eura u Luksemburgu, prema podacima Eurostata.

Uključujući zemlje kandidatkinje, Ukrajina ima najnižu minimalnu plaću – samo 164 eura.

Pet članica nema zakonom propisanu plaću

Pet članica EU-a – Italija, Danska, Švedska, Austrija i Finska – uopće nema zakonom propisanu minimalnu plaću.

Iako Luksemburg prednjači, a Ukrajina je na začelju, kad se plaće prilagode kupovnoj moći, razlike izgledaju drukčije, javlja Euronews.

Bruto minimalne plaće u Europi – četiri razreda

Eurostat države svrstava u tri skupine, a Euronews dodaje i četvrtu za one ispod 600 eura.

Najviša skupina (iznad 1.500 €)
Osim Francuske (1.802 €), sve zemlje u ovoj skupini imaju minimalac iznad 2.000 eura: Luksemburg, Irska (2.282 €), Nizozemska (2.246 €), Njemačka (2.161 €) i Belgija (2.112 €).

Srednja skupina (1.000 – 1.500 €)
Nekoliko država tek nešto iznad tisuću eura.

Niža skupina (600 – 999 €)

Vrlo niska skupina (ispod 600 €)
Uglavnom zemlje kandidatkinje, uključujući i jednu članicu EU: Sjeverna Makedonija (584 €), Turska (558 €), Bugarska (551 €), Albanija (408 €), Moldavija (285 €) i Ukrajina (164 €).

Jaz između istoka i zapada

Karta jasno pokazuje geografski jaz: zapadne i sjeverne zemlje u vrhu, srednja skupina uglavnom južna i srednja Europa, a istočne i balkanske zemlje dominiraju u najnižim razredima.

Produktivnost i plaće

Prema dr. Sotiriji Theodoropoulou iz Europskog sindikalnog instituta (ETUI), veća produktivnost obično znači i više plaće. Industrijska, financijska i visokotehnološka gospodarstva imaju bolje rezultate, a pregovaračka moć radnika također igra važnu ulogu.

Prilagodba kupovnoj moći (PPS)

Kupovna moć mjeri koliko se realno može kupiti u pojedinoj zemlji.

Primjer: u nominalnom iznosu luksemburški minimalac je 4,9 puta veći od bugarskog, ali u PPS-u ta razlika pada na 2,3 puta.

  • Najviši PPS: Luksemburg (2.035), zatim Njemačka, Nizozemska, Belgija, Irska i Francuska.
  • Najniži PPS: Estonija (886) među članicama EU-a; Albanija na dnu (566) kad se uključe kandidati.

Istočne i balkanske zemlje često bolje stoje u PPS-u nego u nominalnim iznosima.

Sedam članica EU-a – uključujući Maltu, Mađarsku, Slovačku, Češku, Bugarsku, Latviju i Estoniju – ima PPS ispod Sjeverne Makedonije, Turske i Crne Gore.

Promjene minimalnih plaća

Siječanj–srpanj 2025.:

  • Najveći rast: Sjeverna Makedonija (+7,7%), Grčka (+6,1%)
  • Najveći pad: Turska (-21,2%), Ukrajina (-9,9%)

Srpanj 2024.–srpanj 2025.:

  • Najveći rast: Crna Gora i Sjeverna Makedonija (više od 20%)
  • Najveći pad: Ukrajina i Turska
  • Među članicama eurozone: Hrvatska +15,5% (najviše), Litva +12,3%
  • Francuska skromnih +2%, Španjolska +4,4%, Njemačka +5,2% (realno manje zbog inflacije)
  • UK: +6,7% od travnja 2025.
Teme
europa europske plaće minimalac minimalna plaća minimalne plaće

