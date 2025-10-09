Ljudi su šokirano promatrali neobičan prizor: "Zmija u snijegu? To može značiti samo jedno"

Srbiju je iznenadio snijeg koji je u višim dijelovima pao svega deset dana nakon završetka ljeta.
Ali selo Igrište kod Kuršumlije nije iznenadila samo snježna zavjesa, već i nešto još neobičnije. Usred bijele, zatrpane ravnice mještani su ugledali zmiju. Prizor koji bismo očekivali u toplim mjesecima, nikako ne i usred snijega, potpuno ih je zbunio. Riječ je o toliko rijetkoj pojavi da se, prema narodnom vjerovanju, može tumačiti i kao posebno znamenje, prenosi Nova.rs.
Neobičan prizor u prirodi
Biolozi objašnjavaju da su zmije hladnokrvne životinje koje tijekom zime miruju skrivene u zemlji. Ipak, ponekad ih može probuditi iznenadna promjena temperature ili toplina koja izbija iz tla.
Veroljub i Zoran Todorović zabilježili su ovaj rijedak prizor, a snimku je objavila Radio-televizija Kuršumlija na svom Facebook profilu.
"Neka bjelina snijega i ova zmija ostanu u sjećanju kao jedan od onih trenutaka kada nam priroda šapne da život, čak i onda kada ga najmanje očekujemo, negdje tiho diše", stoji u objavi spomenutog medija.
Narodno vjerovanje
Pojava zmije na snijegu, kao izuzetno rijedak događaj, u narodnom predanju ima poseban značaj. Budući da se zmije tijekom zime obično skrivaju, njihovo pojavljivanje smatra se znakom sreće.
"Zmija se oduvijek smatrala čuvaricom doma, pa se njezin dolazak na tako neobično mjesto može tumačiti kao znak zaštite ili dobre sreće“, kažu stari ljudi.
I dok suvremena znanost za ovakav prizor ima svoje biološko objašnjenje, narodno vjerovanje unosi dozu mistike i simbolike koja čovjeka povezuje s prirodom na dublji način.
Ovaj prizor nas podsjeća na to koliko su naši preci vjerovali u znakove iz prirode i u njima tražili objašnjenje svijeta koji ih okružuje, piše Blic.
