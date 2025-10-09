Ljudi su šokirano promatrali neobičan prizor: "Zmija u snijegu? To može značiti samo jedno"

Ali selo Igrište kod Kuršumlije nije iznenadila samo snježna zavjesa, već i nešto još neobičnije. Usred bijele, zatrpane ravnice mještani su ugledali zmiju. Prizor koji bismo očekivali u toplim mjesecima, nikako ne i usred snijega, potpuno ih je zbunio. Riječ je o toliko rijetkoj pojavi da se, prema narodnom vjerovanju, može tumačiti i kao posebno znamenje, prenosi Nova.rs.