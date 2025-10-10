U četiri hrvatska grada snažno pala cijena najma. U jednom za čak 90 posto

U analizi "Tržište prodaje i najma stanova u velikim gradovima u 2024. godini" tako se navodi da je prosječna cijena najma četvornog metra stana u Rijeci lani iznosila 8,9 eura, što Rijeku svrstava u pet gradova po najvišim cijenama najma u Hrvatskoj. Najveću prosječnu cijenu najma od 11,3 eura po "kvadratu" prošle je godine imao Zagreb, u Splitu je prosječna cijena najma iznosila 11 eura po četvornom metru, u Zadru 10,3 eura, a u Šibeniku 7,7 eura po "kvadratu". Pritom se prosječna cijena najma nije mijenjala u obalnim gradovima Splitu i Šibeniku, tj. ostala je ista kao i 2023., dok su se stanovi u Dubrovniku i Rijeci iznajmljivali po osjetno nižim prosječnim cijenama nego godinu prije.