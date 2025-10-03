Dio građana može dobiti mirovine bez usklađivanja: Na početku su više, no postoji rizik

Iako su mirovine bez usklađivanja na početku isplate više, važno je napomenuti da takve mirovine tijekom cijelog vremena trajanja ugovora o mirovini ostaju nepromjenjive. Uz to, tu je i takozvani rizik dugovječnosti, što znači da mirovina koja se ne usklađuje gubi realnu vrijednost što se duže mirovina koristi, jer ne prati promjenu stope indeksa potrošačkih cijena. Postoji i rizik od brzorastuće inflacije, što znači da mirovine koje se ne usklađuju, pod utjecajem inflacije gube na vrijednosti.