Raste imovina mirovinskih fondova: Evo kako stoji Fond branitelja

Prinosi tih fondova na godišnjoj razini također su bili pozitivnog predznaka - u kategoriji A se bilježi rast prinosa za 15,99 posto, u kategoriji B za 8,83 posto, a u kategoriji C za 2,08 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,44 posto, za Mirex B 5,54 posto i za Mirex C 3,25 posto, naveli su iz Hanfe.