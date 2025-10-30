Može li idući hrvatski "jednorog" promijeniti svijet financija?

Umjetna inteligencija ubrzano mijenja način na koji se vode financije u velikim kompanijama, a upravo u tom području djeluje zagrebački Farseer – tehnološka tvrtka koju mnogi već vide kao idućeg hrvatskog jednoroga. Njihovo najnovije istraživanje provedeno među više od 500 direktora financija i kontrolinga u velikim hrvatskim i europskim sustavima pokazuje da je financijski sektor pred najintenzivnijom transformacijom u posljednjih dvadeset godina.