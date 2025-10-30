Može li idući hrvatski "jednorog" promijeniti svijet financija?

S Igorom Kranjčecom iz Farseera razgovarali smo o rezultatima istraživanja, ali i o tome što zapravo znači digitalizacija financija u trenutku kada volatilnost tržišta, promjene u lancima dobave i geopolitički rizici postaju dio svakodnevice poslovnih odluka.
Umjetna inteligencija ubrzano mijenja način na koji se vode financije u velikim kompanijama, a upravo u tom području djeluje zagrebački Farseer – tehnološka tvrtka koju mnogi već vide kao idućeg hrvatskog jednoroga. Njihovo najnovije istraživanje provedeno među više od 500 direktora financija i kontrolinga u velikim hrvatskim i europskim sustavima pokazuje da je financijski sektor pred najintenzivnijom transformacijom u posljednjih dvadeset godina.
„Financije više nisu skriveni ‘back office’. One su danas strateški partner upravi. Upravo zato je pritisak na njih golem – traži se brža obrada podataka, kvalitetnije predviđanje i donošenje odluka u realnom vremenu“, ističe Igor Kranjčec.
Iako govorimo o velikim kompanijama, stvarnost je da se financije u mnogima i dalje vode kroz Excel tablice. Ručni unos podataka, prebacivanje izvještaja i slaganje modela otvara velik prostor za pogreške – a svaka može imati ozbiljne financijske posljedice.
„U financijama rade izuzetno stručni ljudi, ali velik dio njihovog vremena odlazi na ručne i repetitivne zadatke. To je loša alokacija znanja. Cilj digitalizacije nije smanjivati broj ljudi, nego smanjiti gubljenje vremena na ono što strojevi mogu obaviti bolje“, objašnjava.
Upravo tu dolazi umjetna inteligencija, ali ne ona popularno viđena kroz chatbotove, nego AI koji radi nad velikim skupovima internih podataka i pomaže predviđati ishode različitih poslovnih scenarija.
No, kako naglašava Kranjčec, ključ je u kvaliteti podataka:
„Ako u sustav ulaze nečisti, neuređeni podaci – rezultat će biti loš. AI radi na onome što mu daš. Zato se velika ulaganja trenutačno usmjeravaju na automatizaciju prikupljanja i čišćenja podataka. Tek kada to postavite kako treba, možete graditi napredne modele i prediktivne analize.“
Prema istraživanju, više od 70 % direktora financija planira u idućih godinu dana uvesti alate temeljene na umjetnoj inteligenciji u svoje poslovanje. Ostalih 30 % – ne odbija, nego tek ispituje na koji način to napraviti.
„Svi shvaćaju da više nije moguće upravljati financijama samo ručno. Ali u financijama greška ima cijenu, zato se uvodi promišljeno. Ne zato što je AI ‘trend’, nego zato što omogućuje brže donošenje odluka u okruženju gdje se uvjeti mijenjaju iz tjedna u tjedan“, kaže Kranjčec.
Farseer razvija softver koji omogućuje analizu milijardi financijskih izračuna u realnom vremenu, što je ključno za velike proizvodne sustave, trgovačke lance i multinacionalne kompanije.
Tvrtka je u posljednje dvije godine počela jače ulaziti na zapadnoeuropsko i sjevernoameričko tržište.
„Američko tržište je brže, agilnije, brže prihvaća inovacije. Ali i u Europi postoji veliki prostor za digitalizaciju financija. Ovdje vidimo ogroman broj velikih sustava koji, zbog kompleksnosti, nemaju više luksuz oslanjati se na ručni rad“, kaže Kranjčec i dodaje da će izvješće uskoro biti dostupno na službenoj stranici tvrtke.
„Ovo je tek prvo od nekoliko istraživanja. Financijska funkcija se mijenja, a naš je cilj pratiti te promjene i razumjeti kako se kompanije prilagođavaju“, zaključuje Kranjčec.
