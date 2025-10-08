u pregovorima s mol-om
N1 neslužbeno doznaje: NIS od sutra pod američkim sankcijama, što to znači za JANAF?
Naša Nataša Božić Šarić neslužbeno doznaje da je naftna industrija Srbije od sutra (9. listopada) pod američkim sankcijama.
Naftnoj industriji Srbiji nije stiglo odobrenje američkog Ministarstva financija za produljenje licence za uvoz sirove naftne te je ta strateška kompanija Srbije pred aktiviranjem sankcija.
Sankcije odgođene sedam puta
Ured za kontrolu strane imovine sedam puta je od veljače ove godine odgađao sankcije, posljednji put do 8.listopada 2025., no sinoć do ponoći NIS-ov zahtjev za novim produljenjem nije odobren.
Ova odluka u tešku poziciju stavlja i hrvatski JANAF, koji posluje sa NIS-om i trećina godišnjih prihoda te kompanije dolazi iz tog posla koji se sada zaustavlja.
Mediji u Srbiji javljaju kako sankcije NIS-u stupaju na snagu 9.10.u 6 sati ujutro.
Uprava Janafa inače danas sjeda za stol sa predstavnicima mađarskog MOL-a kako bi razgovarali o poslu transporta nafte prema MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj, ako ta država odustane od uvoza nafte iz Rusije.
