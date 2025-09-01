Na snagu stupio novi zakon: Što se sve za dio građana mijenja od danas?

Prijedlog zakonodavca je i da se uvede jedinstveni "šifrarnik" za robe i usluge za cijelu Hrvatsku za što će biti propisane kazne, ako se ne primjenjuje ili ako se primjenjuje pogrešno.Osim toga, eRačun će se moći ponovno izdati pod istim brojem, ali samo u slučaju da se ispravlja podatak koji ne utječe na obračun poreza. U slučaju da nije moguće izdati eRačun, o tome se mora izvijestiti Poreznu upravu u roku pet dana, kao i o naplaćenim računima do 20. u mjesecu za protekli mjesec. Primatelji eRačuna morat će posebno izvijestiti Poreznu upravu o računima koje su odbili svojim dobavljačima, također do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.