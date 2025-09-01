Razoran potres u Afganistanu, strahuje se da su stotine poginule

N1

Strahuje se da su stotine ljudi poginule i ozlijeđene u potresu jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru koji je pogodio surovu sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar, priopćile su vlasti u ponedjeljak, dok su spasioci pretraživali ruševine kuća u potrazi za preživjelima.

Prva izvješća govore o 30 mrtvih u jednom selu, priopćilo je ministarstvo zdravstva, ali je dodalo da točan broj žrtava još treba utvrditi u području raštrkanih zaselaka s dugom poviješću potresa i poplava.

"Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na terenu", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je pokrajinski glasnogovornik Najibullah Hanif, a brojke će vjerojatno rasti kako budu stizala izvješća iz udaljenih područja.

Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je ponoćni potres udario na dubini od 10 kilometara, naveli su dužnosnici.

Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča. Niz potresa na zapadu prošle je godine usmrtio više od tisuću ljudi, ukazujući na ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.