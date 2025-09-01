Oglas

Stigla je klimatološka jesen, donosi novu kišnu epizodu

Tea Blažević
01. ruj. 2025. 07:09
Unsplash/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Preteženo je vedro jutro diljem Hrvatske, temperature su skromne u kopnenoj Hrvatskoj, 9.3 stupnjeva izmjereno je jutros u Gospiću. Hladnija jutra najavljuju skori dolazak jeseni, koja je danas počela klimatološki.

U nastavku ponedjelja prevladavat će uglavnom sunčano, malo kiše može pasti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru poslijepodne.

U utorak će biti nestabilnije, jačat će jugo i učestaliji će biti kiša i pljuskovi s grmljavinom, češći na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, gdje mjestimice može biti obilnije oborine.

Nestabilno vrijeme nastavit će se još i tijekom srijede, povremeno će još biti kiše i pljuskova. Bit će malo manje toplo.

U četvrtak uglavnom suho posvuda, stabilnije i sunčanije, u skladu s tim ponovno i toplije.

Petak bi tek prolazno pljuskova moglo biti u sjevernim predjelima zemlje.

Za vikend pretežno sunčano i suho diljem zemlje.

vremenska prognoza

