VREMENSKA PROGNOZA
Stigla je klimatološka jesen, donosi novu kišnu epizodu
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Preteženo je vedro jutro diljem Hrvatske, temperature su skromne u kopnenoj Hrvatskoj, 9.3 stupnjeva izmjereno je jutros u Gospiću. Hladnija jutra najavljuju skori dolazak jeseni, koja je danas počela klimatološki.
U nastavku ponedjelja prevladavat će uglavnom sunčano, malo kiše može pasti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru poslijepodne.
U utorak će biti nestabilnije, jačat će jugo i učestaliji će biti kiša i pljuskovi s grmljavinom, češći na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, gdje mjestimice može biti obilnije oborine.
Nestabilno vrijeme nastavit će se još i tijekom srijede, povremeno će još biti kiše i pljuskova. Bit će malo manje toplo.
U četvrtak uglavnom suho posvuda, stabilnije i sunčanije, u skladu s tim ponovno i toplije.
Petak bi tek prolazno pljuskova moglo biti u sjevernim predjelima zemlje.
Za vikend pretežno sunčano i suho diljem zemlje.
