Nakon prodaje Name država i Croatia osiguranje traže najmanje 17 milijuna eura

S druge strane, država se još nije očitovala o svojem potraživanju, no na temelju njezinog uknjiženog založnog prava na nekretnine u iznosu od 80 milijuna kuna, za očekivati je da će njezina tražbina iznositi oko 10,6 milijuna eura. Točan iznos državnog potraživanja još nije službeno potvrđen, potvrdio je za Hinu i stečajni upravitelj Damir Mikić.