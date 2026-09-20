Ed Sheeran priznao: Situacija u Gazi je neoprostiva

Autor hitova "Shape of You", "Perfect" i "Thinking Out Loud" bio je optužen da nije stao u obranu svog prijatelja Macklemorea i, prije svega, da mu je nedostajalo hrabrosti da osudi stanje u Pojasu Gaze. Jednog od najslušanijih pjevača svoje generacije napustili su potom i drugi umjetnici koji sudjeluju na njegovoj turneji. Među njima je i pjevač Finneas, brat zvijezde Billie Eilish.