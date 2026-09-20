šok u reprezentaciji
Švicarski kapetan Xhaka pod istragom zbog navodnih lažnih covid potvrda
Kapetan švicarske nogometne reprezentacije Granit Xhaka pod je kaznenom istragom zbog sumnje da je pribavio lažne potvrde o cijepljenju protiv koronavirusa, potvrdila je policija u gradu Luzernu za agenciju dpa.
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Švicarski mediji navode da je Xhaka dobio potvrde od svoga liječnika, a da se pritom nije cijepio. Liječnik je također pod istragom zbog izdavanja lažnih potvrda.
Glasnogovornik tužiteljstva u Luzernu Simon Kopp izjavio je da će istraga utvrditi "postoji li pribavljanje lažne potvrde prijevarom i/ili krivotvorenjem dokumenata."
Xhaka, koji sada igra za engleski klub Sunderland, prebolio je koronavirus 2021. i početkom 2022. godine, piše list Blick.
Xhakin glasnogovornik Andreas Bantel rekao je za dpa da nogometaš neće javno komentirati slučaj dok ga ne sasluša tužiteljstvo te da posjeduje potvrdu nadležnog liječnika da je cijepljen u siječnju 2022. i u studenome iste godine.
Bantel je dodao da je igrač "potpuno i bezrezervno na raspolaganju vlastima i da surađuje uz potpunu transparentnost."
Do ovog slučaja dolazi nakon što je bivši izbornik švicarske hokejske reprezentacije Patrick Fischer u proljeće otkrio da je na Zimske olimpijske igre 2022. u Pekingu otišao s lažnom potvrdom o cijepljenju protiv koronavirusa.
Fischer je pod pritiskom podnio ostavku, a krovna svjetska organizacija u hokeju na ledu IIHF nedavno ga je suspendirala na četiri godine.
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