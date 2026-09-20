Drugi krug izbora za gradonačelnika u Novoj Gradiški

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Drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika održava se u nedjelju u Novog Gradiški nakon što je bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić podnio ostavku i povukao se iz politike.

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Građani Nove Gradiške četvrti puta u 15 mjeseci izlaze na birališta koja su otvorena u 7 sati a glasanje traje do 19.

U drugom krugu natječu se Sabina Vlaović, kandidatkinja Nezavisne liste koja je okupila dio bivših suradnika i političkih sljedbenika Vinka Grgića s kandidatom za zamjenika Matejem Zborilom, te Bruno Bušić, kandidat HDZ-a s kandidatom za zamjenika Ivanom Sertićem.

U prvom krugu Vlaović i Zboril osvojili su 1654 glasa, odnosno 38,09 posto, dok su Bušić i Sertić dobili 1608 glasova, odnosno 37,03 posto.

Razlika između dvije prvoplasirane kandidacijske liste iznosila je samo 46 glasova.

Treći kandidat, Borislav Vidošić, zajedno s kandidatom za zamjenika Bernardom Kumićem, osvojio je 958 glasova te nije izborio ulazak drugi krug.

Na redovnim lokalni izborima 2025. godine Nezavisna lista Vinka Grgića pobijedila je u prvom krugu.

Nakon njegova uhićenja, vlast je nastavila obnašati Sabina Vlaović do prijevremenih izbora u mjesecu svibnju ove godine.

Tada su pobjedu u drugom krugu odnijeli ponovno Vinko Grgić i Sabina Vlaović.

Grgić je 12. lipnja podnio ostavku na dužnost kao uhićenik USKOK-a i objavio da se trajno povlači iz politike.

USKOK je tada povukao prijedlog da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Vlaović je ponovno nastavila obnašati dužnost gradonačelnice do novih izbora.