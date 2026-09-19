Putin poslao poruku Europi

Unatoč tome što je izrazio želju za normalizacijom odnosa, Putin je u svom obraćanju kritizirao zapadne vlade, tvrdeći da se vanjske sigurnosne prijetnje Rusiji nisu smanjile. Optužio je NATO da sustavno širi svoju prisutnost diljem svijeta i nastoji proširiti svoj utjecaj na područja daleko izvan sjevernog Atlantika.