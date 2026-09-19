Spreman na suradnju
Putin poslao poruku Europi
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna ponovno uspostaviti suradnju i obnoviti diplomatske odnose sa svojim europskim susjedima, tvrdeći da Rusija nema neprijateljske namjere prema europskom kontinentu, izvijestila je u petak ruska državna novinska agencija TASS.
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Govoreći na sastanku ruskog Vojno-industrijskog povjerenstva, Putin je ustvrdio da je Kremlj i dalje otvoren za ponovno uspostavljanje bilateralnog dijaloga unatoč godinama ozbiljnih geopolitičkih sukoba koji su uslijedili nakon što je Moskva 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu u punom opsegu.
„Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s našim europskim susjedima“, rekao je Putin, dodajući da Moskva nema agresivne namjere prema europskim državama.
Optužbe na račun europskih čelnika i širenja NATO-a
Unatoč tome što je izrazio želju za normalizacijom odnosa, Putin je u svom obraćanju kritizirao zapadne vlade, tvrdeći da se vanjske sigurnosne prijetnje Rusiji nisu smanjile. Optužio je NATO da sustavno širi svoju prisutnost diljem svijeta i nastoji proširiti svoj utjecaj na područja daleko izvan sjevernog Atlantika.
Putin je kritizirao i europske čelnike, tvrdeći da se nekoliko njih ponaša neodgovorno jer otvoreno govore o pripremama za mogući oružani sukob s Rusijom.
Ruski predsjednik ustvrdio je da su takva vojna upozorenja zapravo namjerni politički potezi europskih dužnosnika kojima žele prikriti sve veće domaće gospodarske i društvene probleme, odvratiti pozornost javnosti od pada životnog standarda i vratiti izgubljenu potporu birača, piše Kyiv Post.
Također je ustvrdio da su europski birači na nedavnim demokratskim izborima pokazali da se protive bilo kakvom izravnom sukobu s Moskvom.
Europska upozorenja na eskalaciju radi odvraćanja pozornosti
Putinove poruke o obnovi diplomatskih odnosa u oštroj su suprotnosti s procjenama europskih čelnika, koji upozoravaju da Kremlj aktivno potiče regionalne krize kako bi odvratio pozornost od sve većih poteškoća s kojima se Rusija suočava na bojištu u Ukrajini.
Govoreći u četvrtak u Oslu uz norveškog premijera Jonasa Gahra Størea, talijanska premijerka Giorgia Meloni upozorila je europske saveznike da pomno analiziraju stvarne motive Moskve prije nego što odgovore na sve intenzivniji val ruskih provokacija na rubnim područjima NATO-a.
Meloni je ustvrdila da je nedavni porast neprijateljskih aktivnosti izravna posljedica nemogućnosti Rusije da ostvari svoje strateške ciljeve u Ukrajini, istaknuvši da invazija nije donijela brzu pobjedu kakvu je Kremlj očekivao.
Upozorila je da Putin upravo eskalacijom odnosa s Europom želi odvratiti pozornost domaće javnosti od stvarnog stanja u ratu te je pozvala europske države da izbjegavaju nerazmjerne odgovore koji bi mogli ići izravno u prilog strateškim kalkulacijama Moskve.
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