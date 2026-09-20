SIMBOLIČAN POTEZ
Macron i Carney na otočju koje je Trump stavio na američku kartu. "Ovo je francusko"
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u subotu rijedak i simboličan posjet izoliranom francuskom teritoriju u sjevernom Atlantiku, gdje će ugostiti kanadskog premijera Marka Carneyja u trenutku rasta napetosti s Washingtonom.
Trodnevni posjet Svetom Petru i Mikelonu, otočju od tri otoka s manje od 6000 stanovnika, smještenom samo 25 kilometara od Newfoundlanda, bit će prvi posjet jednog francuskog predsjednika ondje u više od desetljeća.
Putovanje na jedini preostali francuski posjed u Sjevernoj Americi – ostatak golemih teritorija koje je Pariz nekada kontrolirao u onome što su danas Kanada i Sjedinjene Države – nosi golemu simboličku važnost.
Otočje je jedan od nekoliko strateški smještenih francuskih prekomorskih teritorija koji se protežu diljem svijeta.
"Sveti Petar i Mikelon nije neki beznačajni ostatak carstva kojim se treba upravljati površno. To su Francuska i Europa u Sjevernoj Americi", izjavila je francuska zastupnica u Senatu Annick Girardin, bivša ministrica prekomorskih teritorija.
"Ovo je francusko"
Trump, koji je u više navrata opisao Kanadu kao "51." američku saveznu državu, a njezina premijera nazivao guvernerom, ranije je ovog mjeseca objavio sliku s kartom Sjeverne Amerike na kojoj su područja, uključujući Sveti Petar i Mikleon, bila obojana američkom zastavom.
"Taj teritorij je itekako francuski i privržen Francuskoj", rekao je Macron u odgovoru na Trumpove zemljovide. "Nećemo to potvrđivati svako jutro samo zato što neki ljudi imaju čudne ideje ili govore čudne stvari".
Posljednji francuski predsjednik koji je posjetio to područje bio Francois Hollande 2014., a Carney će biti prvi kanadski premijer koji ondje dolazi.
Zajednički posjet naglasit će da Kanada i Francuska dijele "iste vrijednosti slobode, demokracije, vladavine prava i poštovanja suvereniteta nacija", priopćila je francuska predsjednička palača.
"U svijetu koji obilježava povratak politike moći, geopolitičkih napetosti i novih oblika ovisnosti, Francuska i Kanada dijele zajedničku ambiciju: surađivati međusobno, kao i sa svim zemljama koje dijele te vrijednosti, kako bi ojačale svoju sposobnost donošenja odluka i neovisnog djelovanja", poručili su iz Elizejske palače.
Ured premijera Carneyja prenio je njegovu izjavu da "Kanada i Francuska dijele više od same granice. Dijelimo povijest, zajedničke vrijednosti i odlučnu predanost izgradnji sigurnijeg i prosperitetnijeg svijeta. U nesigurnom svijetu, predsjednik Macron i ja razumijemo važnost ovog odnosa".
Mark Carney tek se vratio iz Strasbourga gdje je u četvrtak potvrdio veliko približavanje svoje zemlje i Europske unije, što je izazvalo novi bijes američkog predsjednika koji je obećao uzvratiti sankcijama.
Lokalni problemi
Francuski šef države pokušat će odgovoriti i na očekivanja ovog malog otočja, koje je pogođeno završetkom zlatnog doba izlova bakalara te se bori sa skupoćom života, demografskim padom i klimatskim prijetnjama.
To bi se trebalo pretočiti u najave odluka o nekoliko osjetljivih pitanja, od preseljenja sela Miquelona, kojem prijeti podizanje razine mora, do obnove luke u Saint-Pierreu, čijim pojedinim dokovima prijeti urušavanje.
Preseljenje Miquelona uskoro ulazi u svoju drugu fazu za koju je, prema lokalnim dužnosnicima, potrebno 25 milijun eura.
Za sada je na novoj, višoj lokaciji udaljenoj 1,5 kilometara izgrađeno petnaestak kuća kako bi se izbjeglo podizanje vode. No, projekt će očito trajati dugo i daleko je od općeg konsenzusa.
Emmanuel Macron će također objaviti novosti o vojnim kapacitetima otočja, gdje je trenutno stacioniran samo jedan stari ophodni brod čija zamjena kasni.
Sveti Petar i Mikelon, koji traži novu gospodarsku svrhu, sada zahvaljujući svom geografskom položaju igra na kartu svemirske industrije.
Otočje već udomljuje zemaljsku satelitsku stanicu za potrebe europskog navigacijskog sustava Galileo, a dva francuska start-up poduzeća Skynopy i Look up objavit će novosti u tom sektoru povodom ovog posjeta.
Sveti Petar i Mikelon se također nada da će se naći na ruti projekta digitalnog kabela koji bi trebao povezati Bretanju i New York, što bi mu omogućilo osiguravanje protoka podataka u svemirskom sektoru.
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