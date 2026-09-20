Macron i Carney na otočju koje je Trump stavio na američku kartu. "Ovo je francusko"

"U svijetu koji obilježava povratak politike moći, geopolitičkih napetosti i novih oblika ovisnosti, Francuska i Kanada dijele zajedničku ambiciju: surađivati međusobno, kao i sa svim zemljama koje dijele te vrijednosti, kako bi ojačale svoju sposobnost donošenja odluka i neovisnog djelovanja", poručili su iz Elizejske palače.