Kako spasiti milijune života dok opada financiranje humanitarne pomoći? Oporezivanjem bogatih

Porezi na bogatstvo već su uvedeni u nekoliko zemalja. Španjolska je 2022. uvela solidarni porez na bogatstvo, sa stopama od 1,7 do 3,5 posto za osobe čija neto imovina premašuje tri milijuna eura. U Francuskoj se također raspravljalo o porezu od 2 posto za pojedince s iznimno velikim bogatstvom, iako je Senat nedavno odbacio takav prijedlog. Druge zemlje, poput Švedske, desetljećima su imale porez na bogatstvo prije nego što su ga 2007. ukinule.