vremenska prognoza
Stiže velika promjena vremena, temperature će naglo pasti
Kakvo vrijeme nam donosi kraj rujna, doznajte u vremenskog prognozi.
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Nedjelja nam nosi povoljne vremenske prilike. Doduše, jutros u kopnenim krajevima mjestimice ima magle, ali tijekom dana će posvuda prevladavati sunčano uz pokoji oblak. Vjetar na kopnu ostaje slab, na Jadranu će slabu do umjerenu jutarnju buru poslijepodne zamijeniti do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša današnja temperatura se očekuje većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
Prvi dan novog tjedna bit će nešto oblačniji, osobito u unutrašnjosti Hrvatske gdje mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, a kraći pljusak moguć je ponegdje i na jugu Hrvatske, prije svega u Konavlima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji pojačan sjeverozapadnjak pa će danju ponovno malo osvježiti. Na Jadranu suho i djelomično sunčano, u drugom dijelu dana uz jačanje bure. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna će u unutrašnjosti Hrvatske biti pet do sedam stupnjeva niža, uglavnom od 20 do 23°C. Na Jadranu ostaje između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
Nastavak tjedna nosi nam nekoliko svježijih dana, osobito će to primijetiti stanovnici kopnenih krajeva gdje će sredinom tjedna jutarnja temperatura ponegdje pasti i ispod 5°C. Malo kiše ponovno je moguće oko četvrtka, ali dugoročnije prognoze upućuju na više-manje miran završetak rujna i početak listopada kad bi ponovno trebalo ići na toplije.
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