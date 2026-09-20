Stiže velika promjena vremena, temperature će naglo pasti

Prvi dan novog tjedna bit će nešto oblačniji, osobito u unutrašnjosti Hrvatske gdje mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, a kraći pljusak moguć je ponegdje i na jugu Hrvatske, prije svega u Konavlima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji pojačan sjeverozapadnjak pa će danju ponovno malo osvježiti. Na Jadranu suho i djelomično sunčano, u drugom dijelu dana uz jačanje bure. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna će u unutrašnjosti Hrvatske biti pet do sedam stupnjeva niža, uglavnom od 20 do 23°C. Na Jadranu ostaje između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.